Última hora sobre la actualidad política, en directo

Para sorpresa de nadie, este jueves estará marcado, al menos en lo político, por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo decidió ayer abrirle una investigación por presunta revelación de secretos tras una querella del novio de Isabel Díaz Ayuso -y defraudador confeso-, Alberto González Amador. El fiscal salió este miércoles a defenderse, asegurando que él no había filtrado ningún correo y por eso no dimitiría. Entre las asociaciones de fiscales, hay discrepancias sobre la cuestión: la mayoritaria (y conservadora) Asociación de Fiscales sostiene que García Ortiz debe irse; la Unión Profesional de Fiscales, de carácter progresista, no está de acuerdo.

Y al margen de 'lo doméstico', la actualidad está hoy en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves y viernes para abordar la situación en Oriente Medio y Ucrania, así como cuestiones migratorias, en una cumbre a la que España pidió debatir también la crisis política en Venezuela. El presidente Pedro Sánchez defenderá la aplicación del Pacto de Migración y Asilo acordado por los Veintisiete, y rechaza la propuesta de Von der Leyen de instalar fuera de la UE “centros de retorno” para migrantes irregulares.

Paralelamente, asistirán a reuniones de sus grupos parlamentarios europeos los presidentes de Partido Popular y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, también en Bruselas.

Y por si fuera poco (y volviendo al ámbito nacional), te contamos que el exministro José Luis Ábalos se acerca cada vez más a la imputación, así que se vienen (más) curvas. Te iremos actualizando con todas las novedades por aquí. Mientras tanto, destacamos:

Aquí puedes seguir, en directo, la sesión de control al Gobierno de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: