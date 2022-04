Última hora sobre la actualidad política

10:07 h

Estas son las claves principales de la reunión del Partido Popular que este fin de semana proclamará a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación conservadora.

La despedida de Pablo Casado

El todavía presidente del Partido Popular ofrecerá un discurso en la tarde del viernes para despedirse de su formación tras la crisis desatada por su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Será su tercera despedida. El 23 de febrero, Casado se despidió del Congreso de los Diputados tras perder el apoyo de todos los líderes territoriales y su núcleo más cercano.

Una semana después, el 1 de marzo, el presidente popular dijo adiós a la Junta Directiva Nacional y se disculpó por sus errores, pero también reivindicó que no merecía el trato recibido. “Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros”.

El relevo de Feijóo

Es el candidato único e indiscutible. El expresidente de la Xunta no tiene rivales en este congreso extraordinario. Feijóo se erigió como portavoz de los ‘barones’ del partido durante la crisis entre Casado y Ayuso y presentó más de 55.000 avales a su candidatura, respaldada por la cúpula del partido.

Este viernes se dirigirá a la formación como único candidato —Feijóo adelantó que solo se presentaría si no tenía competencia— y revelará cuál es su equipo al frente de un Partido Popular que quiere cerrar cuanto antes las heridas abiertas por el choque entre la cúpula de Casado y Madrid. Feijóo asegura que quiere construir un “espacio de centralidad” alrededor del partido para lograr un “cambio democrático” en España.

Isabel Díaz Ayuso

Una de las principales protagonistas de la crisis sin precedentes que ha afectado al PP en los últimos meses también tomará la palabra este viernes. Ayuso intervendrá en la tarde del viernes en una mesa redonda con otros presidentes autonómicos y que será moderada por Feijóo. Mientras los populares intentan dejar atrás las tensiones causadas por su enfrentamiento con Casado, Ayuso no ha dejado de criticar a la anterior dirección del partido y exigió “expulsar del PP” a quienes fueron contra ella.