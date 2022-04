Las fechas clave de Pablo Casado al frente del PP

El 9 de febrero de 2021, Casado admite que el 1-0 decidió no salir a explicar lo que estaba ocurriendo, pese a ser portavoz del PP, porque "no estaba de acuerdo con los que decían que se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada" y afirma que se tendría que haber evitado la votación y las cargas policiales. Es un cambio de postura en el discurso del partido y una enmieda a la gestión de Mariano Rajoy, al frente del Gobierno en aquella fecha. Cinco días después de estas declaraciones, el PP recibe el peor resultado de su historia en unas elecciones en Catalunya y es superado por primera vez por Vox.