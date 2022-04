La oposición a Almeida en Madrid exige explicaciones “urgentes” por las comisiones millonarias de contratos sanitarios

Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto consideran “gravísimas” las informaciones publicadas en exclusiva en elDiario.es sobre la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto cobro de comisiones millonarias por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, durante el peor momento de la pandemia y unos días después de que se decretase el estado de alarma. En total, fueron seis millones de euros en comisiones por contratos que sumaban 11 millones entre los dos.

El Gobierno de Almeida: "Colaboramos con la Justicia, somos el primer interesado en que se esclarezca"

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha reaccionado en primer lugar en Twitter lamentando que “otros empresarios” estén “sacando tajada de lo público en lo peor de la pandemia”. “Otra administración del PP involucrada. 6 millones ¡6! en comisiones a los intermediarios. Almeida tiene muchas explicaciones que dar: llegaremos hasta el final”, ha escrito.

En declaraciones posteriores, la portavoz de Más Madrid ha adelantado que han registrado ya la petición de un Pleno extraordinario para que el alcalde comparezca con urgencia. Y también han pedido que se reúna el consejo de administración de la empresa Funeraria desde donde se canalizaron los contratos, “que están firmados por Almeida, que es el que tiene que dar la cara”, ha recordado.

A juicio de Maestre, la información de elDiario.es una noticia “muy preocupante” y “deplorable para los intereses de Madrid”. “No hay nada más deplorable que unos empresarios pongan el cazo para forrarse con la desgracia ajena en lo peor de la pandemia. Y creo también que se va demostrando que hay una forma de gobierno en la que amigos, familiares y entornos del PP que no pierden ocasión y nunca se equivocan a la hora de poner el cazo”, ha lamentado.

“Nosotros hemos sido leales y nos ofrecimos a Almeida para paliar y resolver una situación que iba a ser muy complicada para todos y a cambio de eso lo que hemos encontrado es opacidad, amigos y empresario españoles, no chinos, que se han quedado con dinero público”.

“El alcalde mintió al decir que no habia contratos judicializados”

Maestre ha asegurado que tiene muchas preguntas para hacerle al alcalde, entre otras, “cuándo se enteró de este caso y por qué no actuó y no se personó en la causa”; y “por qué no informó al Pleno del Ayuntamiento”. Pero, sobre todo, “por qué mintió cuando Más Madrid y yo directamente” -ha añadido Maestre- le pregunté si existía algún contrato de emergencia judicializado del Ayuntamiento de Madrid“, y les contestó que no.

La portavoz del principal partido de la oposición ha desvelado que adeás, su grupo le hizo la misma pregunta por escrito al alcalde y que la respuesta que recibieron hace tan solo unos días les aseguraba “que no había ningún contrato judicializado y no teníamos de qué preocuparnos”. “Es decir, una mentira que se puede condenar teniendo en cuanta que tiene la obligación de responder con la verdad a la oposición”.

Mar Espinar, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, también ha emplazado al alcalde a que vuelva de Sevilla y convoque “de urgencia” a la Junta de Portavoces y haga una comparecencia pública para dar explicaciones. “Los madrileños y esta institución no nos merecemos el trato que les está dando el alcalde a este Ayuntamiento”. “El alcalde tiene que dar la cara ante la ciudadanías y ante el resto de los grupos, no vale que esté en el Congreso de su partido. Que vuelva de Sevilla y dé explicaciones porque lo que se ha publicado es muy grave”, ha reclamado Espinar.

“Almeida tiene que decidir qué es lo que va a hacer, pero está demostrando que en este Ayuntamiento sobra”. “El Ayuntamiento de Madrid no puede estar constantemente en los medios de comunicación por casos de corrupción”, ha zanjado la portavoz socialista.

Ademas, ha señalado que “el PP no puede escudarse diciendo que en el consejo de administración se aprobó por unanimidad la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia”. “El consejo de administración - ha señalado Espinar- solo tuvo conocimiento de la empresa a la que se compraba, que era Malasia, el importe y la sede donde estaba esta empresa. Por supuesto que no tenía ningún conocimiento de las comisiones que iban de por medio en ese contrato de administración. Aquí la pregunta es si esas comisiones se han repartido también entre miembros del gobierno municipal”, ha dejado caer después.

“Cada vez que vienen mal dadas está demostrado que el alcalde utiliza el servicio público como herramienta para sacar tajada”. “El Ayuntamiento de Madrid no aguanta más esta ausencia de alcalde que solo se manifiesta cuando hay que beneficiar a su propio partido”, ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha vuelto a emplazar a Begoña Villacís —vicealcaldesa de la capital, de Ciudadanos— a que presente una moción de censura contra Almeida porque cree que si había ya suficientes motivos con el caso del supuesto espionaje a Ayuso, la investigación de Anticorrupción desvelada por elDiario.es agrava su situación. En opinión de Higueras, el Ayuntamiento actual se “parece” cada día más a la etapa en la que el PP estuvo liderado por Esperanza Aguirre.

La investigación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario con el Ayuntamiento en marzo de 2020. La investigación todavía trata de determinar cómo uno de esos dos empresarios, Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, contactó con el cargo del Ayuntamiento que durante aquellos días se afanaba en cerrar contratos para adquirir equipos de protección contra el virus.

Anticorrupción mantiene abiertas desde finales de 2020 unas diligencias de investigación para seguir el rastro de seis millones de euros (por dos contratos que suman 11 millones) que fueron a parar a los dos intermediarios que facilitaron la llegada de mascarillas y test de anticuerpos procedentes de China para proteger al personal que trabajaba en las emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora los investigadores sospechan que la comisión obtenida por Luis Medina Abascal ronda el millón de euros, mientras que otro empresario amigo suyo, Alberto Luceño Cerón, logró embolsarse cinco millones en la misma operación, según han revelado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Madrid después de la publicación de la información de elDiario.es, el ejecutivo local que dirige José Luis Martínez-Almeida ha reconocido la existencia de la investigación y de la entrega de toda la documentación requerida a la Justicia. El consistorio madrileño ha afirmado que es el “primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos” y que, además, está “prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos”.