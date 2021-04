Las unidades antiterroristas de Policía y Guardia Civil se harán cargo de la investigación de las amenazas al ministro del Interior, Fernando Grand-Marlaska; la directora del instituto armado, María Gámez; y el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. La Brigada Provincial de Información analizará las cartas con munición recibidas por Grande-Marlaska e Iglesias al haber denunciado ambos ante la comisaría del Congreso de los Diputados, mientras que el Servicio de Información de la Guardia Civil se encargará averiguar el origen de la misiva recibida por la directora, informan a elDiario.es fuentes de ambos Cuerpos. Las amenazas a miembros de instituciones del Estado suelen ser investigadas por estas estructuras policiales, como ocurrió hace unos meses con la denuncia presentada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acerca de unos mensajes en Twitter.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado de "muy grave" el hecho de que "tres responsables políticos, dos de ellos institucionales" reciban "una amenaza de muerte en toda regla y para que no quedara duda mediante las correspondientes balas en el mismo sobre". El Gobierno, ha añadido. "no parará" hasta dar con el responsable o los responsables de los envíos.

La Brigada Provincial de Información es la estructura local antiterrorista y con extremismos violentos de Madrid. Por lo que respecta a la Guardia Civil, la denuncia fue derivada en un primer momento a la Unidad Central Operativa (UCO), especialista en crimen organizado o narcotráfico, entre otras tipologías delictivas, pero en las últimas horas se ha decidido derivarla igualmente a su Servicio de Información (SIGC), precisan las fuentes consultadas.

Uno de los amenazados, Pablo Iglesias, se ha referido al posible origen de las amenazas. "Aquí hay un elemento, vamos a respetar la investigación y vamos a ver hasta donde llega, pero hay una cosa evidente, que quien ha hecho esta amenaza han querido querer que se les vea como miembros de Policía y Guardia Civil. En la carta a Marlaska hablan abiertamente que dejen de hacer lo que están haciendo con Policía Nacional y Guardia Civil", ha declarado en una entrevista a El Salto.

"Taponazos", término policial

Iglesias se ha referido al uso del término "taponazos" para hablar de disparos que se utiliza en las misivas. "Me han explicado amigos policías que (el término) no se conocía fuera de este ámbito. Que lo sean (policías) o no, ya lo veremos, pero han querido decir que lo eran", ha añadido. Además, el líder de Podemos ha especulado con la naturaleza del autor tenga que ver con que las misivas y su amenaza "no haya sido detectado a tiempo". "Dejemos que la investigación se produzca y hay detenciones de inmediato que es lo que estamos esperando todos", ha añadido.

Hasta ahora han participado en las pesquisas las unidades de policía científica de ambos cuerpos en la inspección y retirada de las cartas. En el día de ayer, por la mañana, mientras Grande-Marlaska se encontraba en un acto fuera del Ministerio, fue advertido por los responsables de seguridad del Ministerio de la llegada de la misiva. Agentes de la Policía Científica se personaron en la sede del departamento para una primera inspección de la carta dirigida contra él y contra Iglesias, que también fue enviada a Interior. Igualmente, los especialistas del Servicio de Criminalística inspeccionaron la carta dirigida a María Gámez.

La denuncia ante la Policía del candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se refiere a las amenazas de muerte recibidas en las dependencias del Ministerio de Interior con una carta que incluía cuatro balas y el mensaje "tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital". "Entiendo que estos hechos constituyen una grave amenaza contra mi vida y la de mi familia, dado que se trata de una amenaza que incluye material de guerra, que en apariencia es real y pertenece a un arma de gran calibre", asegura Iglesias en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El candidato de Unidas Podemos añade que "el arma al que pertenece la bala" es de "un fusil de asalto, característico por su precisión y potencia, así como por su fiabilidad, deduciendo de la entrega de las balas su pertenencia a una persona con acceso a este tipo de armas, incluso que dispone de ellas y de su correspondiente munición", informa Aitor Riveiro.

La carta, junto a dos iguales remitidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, se hicieron públicas este jueves. Vox ha restado veracidad a la mera existencia de las cartas y su candidata en Madrid ha dicho no creerse "nada" de este Gobierno, lo que ha provocado el plante de Iglesias en un debate en la SER, seguido del resto de candidatos.

El ministro del Interior ha dicho este viernes en el Senado que prefiere esperar a que avance la investigación para pronunciarse sobre el riesgo real de las amenazas. "Son recientes los hechos, las investigación se acaban de iniciar y dejemos que transcurran adecuadamente y como siempre hacia Policía y Guardia Civil con la eficacia y eficiencia que le son predicables", ha asegurado. "Siempre son preocupantes actuaciones de estas características. Vivimos en un ámbito de crispación que creo que va más allá de lo apropiado y normal para una normal convivencia. Muchas veces creemos que manifestaciones absolutamente groseras en cuanto a los términos caen en saco vacío y hay mucha gente que las recibe de manera inadecuada e indebida y eso genera una sistema de riesgo extramuros de una sociedad democrática", ha añadido.