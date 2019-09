El mejor verano de la historia en las carreteras

220 personas fallecieron en la carretera este verano, un 15% menos que el verano anterior, pese al aumento de los desplazamientos (un 2,96%). Es la cifra más baja registrada hasta la fecha, que repite la de 2014, con idéntico saldo, aunque aquel año hubo un 16% menos de desplazamientos. También se ha reducido en un 23% el porcentaje de siniestros en carreteras convencionales respecto al total, aunque siete de cada diez accidentes mortales se producen en este tipo de vías. Agosto, con 101 fallecidos, ha dejado la cifra más baja desde que hay registros.





"No son buenos datos, no podemos decir que en seguridad vial hay buenos datos: son menos malos que los del años pasado", ha recalcado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha lamentado que haya habido una media de tres muertos al día. "No copas de alcohol, no consumo de estupefacientes: son incompatibles con la seguridad vial", ha incidido sobre el fallecimiento de jóvenes en la carretera por el consumo de estas sustancias.





Se trata del primer verano de Pere Navarro tras su vuelta a la dirección de Tráfico. En su anterior mandato, entre 2004 y 2012, el número de muertos en las carreteras al año pasó de 5.399 a 1.903 (un 65% menos). Tras su salida, cuando también se sucedieron distintas crisis internas en la cúpula de la DGT, la reducción de los siniestros se moderó hasta quedar estancada o, incluso, verse incrementada en algunos ejercicios.





Por ejemplo, el verano pasado, los fallecimientos en carretera durante el periodo estival se incrementaron en un 15% respecto al ejercicio anterior: 260 personas perdieron la vida en total, frente a los 220 de este. De hecho, fueron los peores julio y agosto desde 2012.