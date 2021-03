El video viral que alienta la antipolítica: "La mitad de las acusaciones son medias verdades y la otra mitad mentiras completas"

Corre de móvil en móvil desde el fin de semana. La protagonista del vídeo, Tatiana Ballesteros, una joven segoviana de 28 años, asume en primera persona esfuerzos realizados por la sociedad española durante la pandemia, como quedarse en casa durante el confinamiento, llevar mascarilla, cerrar negocios, dar clase de forma online, trabajar en centros sanitarios doblando turnos y sin protección; para criticar a los políticos. "Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere. Os pedimos algo muy sencillo. Os pedimos respeto, dignidad y honor", comenta en montaje con una posproducción elaborada, en plano secuencia mientras suena una emotiva música instrumental de fondo.

"Si algo hemos dejado claro durante este año es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora, ¿nos pedís que votemos?, ¿a quién?, ¿a cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis de una cosa: somos 47 millones de españoles y vosotros, solo, unos pocos", continúa la narradora mientras la intensidad de la música aumenta.

Las dudas sobre quién estaba detrás de estos fotogramas se dispararon en las redes sociales, a la vez que se multiplicaban las reproducciones. Ballesteros asegura a elDiario.es que ella se ha encargado del guion y un amigo, Valsan George, "que es videógrafo", de la imagen. En conversación con este medio, ella desvincula estas imágenes de cualquier partido político y lo atribuye a una iniciativa particular de dos amigos. "No son de ellos, son para ellos, para que hagan las cosas bien, independientemente de donde vengan", apunta. No es la primera vez que el tándem Ballesteros-George realiza una grabación y la publican en redes sociales, pero sí es la primera vez que se hace viral.

Ha grabado más vídeos

Con este vídeo pretendían dar la bienvenida al año nuevo, fue publicado con el título "Hola 2021". Una semanas antes habían grabado otro para despedirse del 2020. El formato de los dos es muy parecido: música instrumental de fondo, plano secuencia, primer plano y discurso mirando a cámara. La única diferencia es que el que se ha vuelto viral despliega una crítica total a la política, que no recogía el anterior, que se limitaba a hacer un recorrido por las escenas vividas a lo largo de los primeros meses de pandemia.

La protagonista del vídeo trata de desmarcarse de las acusaciones que enmarcan su discurso en el populismo. "Es una reflexión emocional que hago desde el dolor", incide. Y destaca: "Somos muchas personas [las] que lo estamos pasando mal en este país". Diplomada en Criminología, actualmente esta joven está parada. Aunque, asegura que no fue su situación laboral la que le motivó a escribir este guion, sino las complicaciones económicas de su madre.

"Medias verdades"

"La idea surge en la habitación de mi casa, porque me encanta escribir, pero realmente explota cuando llega mi madre a casa [y me cuenta ] que le han subido la cuota de los autónomos con lágrimas en los ojos porque ya no puede pagarla", apunta. Este argumento también está presente en el vídeo, en el que pide a los políticos que no aumenten "la cuota de autónomos cuando [éstos] llevan meses sin poder trabajar". Sin embargo, teniendo en cuenta que la subida de la cuota es un planteamiento del Gobierno que no se ha implementado todavía, Ballesteros no sabe explicar cuándo y por qué se produjo el incremento de la tasa que asegura que afrontó su madre.

Tampoco es capaz de concretar a qué políticos se refiere cuando les pide que no se suban "el sueldo cuando España se muere". Al ser preguntada por los representantes públicos que han tenido un incremento salarial o si sabía si trabajaban a nivel nacional, autonómico o local, se limita a asegurar que "salió en la tele hace poco". "No sé dónde lo vi, en muchos medios de comunicación", apunta. En octubre se publicó que el Gobierno decidió aplicar también para el presidente y los ministros la subida salarial pactada para los funcionarios. La medida no se llevó a cabo, porque PSOE y Unidas Podemos acordaron unas semanas después congelar el salario percibido por los miembros del Ejecutivo.

Los expertos destacan la polarización del mensaje

Luis García Tojar, profesor de Sociología y Comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid, destaca que "lo más sospechoso de este mensaje es que la protagonista habla en nombre del pueblo para decirle al pueblo que los políticos elegidos por el pueblo no están a la altura de su misión. Y termina pidiendo ‘un capitán".

El enfrentamiento contra las personas que están al mando y no contra la institución es otro de los puntos que destaca este docente. "En la política mediatizada, una de las funciones de las personas que encarnan las instituciones políticas es actuar como válvulas de escape de la frustración colectiva. Así la ira se dirige contra las personas, no contra la trama institucional", añade García Tojar.

Para el sociólogo Guillermo Fernández-Vázquez, las consignas planteadas en el vídeo que se ha viralizado son "interpretables de muchas maneras" y señala que cuenta con "mensajes que no se pueden asignar a un partido", para desvincular parte del contenido de la grabación con el ideario de Vox, que algunos le atribuyen. Aunque reseña que echa en falta que, más allá de la clase política, Ballesteros no aluda "los empresarios o la gente que no paga impuestos".

Este experto en el discurso de la extrema derecha, incide en que Ballesteros "habla de investigación pública", "cosa con la que Vox no estaría de acuerdo". También hay alusiones a la necesidad de que el "personal sanitario tenga un contrato fijo": "¿Eso cómo casa con la gestión de Ayuso y el apoyo de Vox en Madrid?". "Ha recogido cosas que están en la calle y les ha dado forma", continúa detallando, para destacar posteriormente que ha dividido a la sociedad en dos: "Nosotros, la ciudadanía; versus ellos, el poder. Un mensaje típicamente populista, pero que sea más de derechas o más de izquierdas está por ver".

En relación a los mensajes escogidos, García Tojar expone que "la mitad de las acusaciones que la protagonista del vídeo lanza sobre los políticos son medias verdades y la otra mitad son mentiras completas", una situación que no es relevante "a efectos de movilización porque se dirigen a estereotipos y marcos perceptivos construidos en los medios de comunicación, que ya son más poderosos que la realidad misma".

Ballesteros asegura que "se siente decepcionada" por las decisiones políticas. Cuenta que hasta ahora "siempre le he brindado" su "apoyo a la izquierda": "A Pedro Sánchez". Asimismo, se desmarca de movimientos vinculados a la ultraderecha y aclara su participación en la emisora Radio Ya, con una línea editorial centrada en "la defensa de la vida, de la familia", "de España" y de sus "raíces cristianas". Según relata, al terminar la diplomatura de Criminología colaboró con un programa en el que se abordaban sucesos y se emitía en esa emisora, pero no reparó en los valores del medio de comunicación. "Nunca he pensado en la ideología que tenga una radio", añade. Sin embargo, optó finalmente por marcharse porque se "sentía incómoda, muy incómoda", relata.