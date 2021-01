Vox incluye en su candidatura por Barcelona del 14F a dos imputados que esperan juicio por delitos de odio

Vox ha incluido en su candidatura por Barcelona de las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero a dos dirigentes que fueron imputados por presuntos delitos de discriminación e incitación al odio cometidos contra un grupo de inmigrantes en las elecciones municipales de 2011, cuando ambos pertenecía al partido xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC), que dirigía Josep Anglada, que se disolvió a principios de 2019 invitando a sus dirigentes y militantes a pasarse a Vox. Se trata de Joan Garriga Doménech, presidente de Vox Barcelona, que figura como número 3 de la lista que encabeza su primo, Ignacio Garriga; y de Mónica Lora, que fue concejala de Mataró, y cuyo nombre se barajó incluso para ser candidata a la Generalitat de la formación de Abascal.

Tanto Garriga Doménech como Lora están a la espera de la apertura de juicio oral tras el auto que el juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) dictó en octubre de 2019 contra ellos y otros once antiguos miembros de PxC por la campaña que promovieron en diversas localidades catalanas contra colectivos de musulmanes en las municipales de 2011 bajo el lema "primer els de casa" (primero los de casa) en la que acusaban a los inmigrantes de recibir subvenciones y de apropiarse de las ayudas públicas y no pagar impuestos. También denunciaban que acaparaban puestos de trabajo en detrimento de los españoles, e incluso de tener vínculos con las mafias que trafican para traer a los irregulares a nuestro país, presuntos delitos que pueden ser tipificados como de discriminación y odio y que pueden estar penados con varios años de cárcel. No obstante, un año después, en enero de 2020, la Fiscalía pidió absolver a todos ellos, pero la acusación particular, que ejerce el letrado Hilal Tarkou, en nombre de la asociación Watani de Reus, mantiene para ellos la petición de cuatro años de prisión. El juicio por lo tanto se mantiene según confirma a esta redacción uno de los afectados en esta demanda.

Garriga Doménech recaló en PxC en 2010 pero un año antes, en 2009, "llegó a ser el secretario general" de Dret a Escollir, la candidatura de corte catalanista que impulsó la ex dirigente del PP Montserrat Nebrera antes de abandonar la formación conservadora, según informó Crónica Global.

El sector crítico del partido en Catalunya ha vuelto a mostrar un fuerte malestar por la elaboración de las candidaturas electorales para estas autonómicas en las que figuran de nuevo varios exmiembros de esta plataforma, además de Garriga y Lora. También lamentan que en la candidatura por Barcelona "no figure nadie de Terrassa pese a ser la segunda ciudad de Catalunya con más afiliados", algo que interpretan como una 'purga' por las denuncias internas que han estado realizando.

El enfado no es nuevo y se canaliza contra el portavoz nacional de la formación de extrema derecha, y jefe de la delegación del partido en el Parlamento europeo, Jorge Buxadé, al que responsabilizan de ser el artífice de ir colocando en puestos claves de Vox y en las sucesivas lista de los últimos comicios a antiguos dirigentes de la citada PxC. En las listas para las generales del 10N de 2019, el sector crítico cargó contra Buxadé por hacer "una limpieza" de los dirigentes que impulsaron en Catalunya el partido y que con el tiempo resultaron molestos para la dirección nacional. Y en las anteriores municipales del 26 de mayo de ese mismo año, 11 de sus 45 candidaturas contaron con antiguos cargos o militantes de la fomación xenófoba en sus puestos de salida, mayoritariamente en los número uno y dos de las listas. Entonces el partido de Santiago Abascal se decantó por presentarse solo en los grandes municipios -45 de las 947 poblaciones- entre ellos en los del llamado 'cinturón rojo' por su tradicional apoyo al socialismo.

Vox ha ido fichando también a lo largo de estos años a exmiembros de otros partidos, tanto de Ciudadanos como de la extinta UPyD o del PP. De hecho en la candidatura de Ignacio Garriga, Vox ha situado como número dos por Barcelona al exdiputado del PP, Antonio Gallego, que fue portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y en las generales del 28A de 2019 Abascal fichó para abrir la candidatura por Valencia a un histórico del partido de Pablo Casado, el exdiputado durante 33 años, Ignacio Gil Lázaro.

Otro frente judicial contra el vicesecretario de Organización de Barcelona

El partido además se enfrenta a otro frente judicial en víspera de los comicios autonómicos ya que acaba de conocerse que la Fiscalía ha pedido una pena de dos años y dos meses de cárcel para Jordi de la Fuente -que ejerce de vicesecretario de Organización de Vox Barcelona y es miembro del círculo más cercano del candidato a la Generalitat-, por su participación en un ataque xenófobo a un centro de menores migrantes en el Masnou (Barcelona) en julio de 2019. El nombre de La Fuente no figura en las listas autonómicas y la formación de extrema derecha dice que ya no es asesor de Ignacio Garriga aunque se le ha visto habitualmente con el candidato durante los últimos meses.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es de Catalunya, la Fiscalía mantiene que el dirigente de Vox fue uno de los coordinadores del ataque, que se saldó con cuatro heridos, dos de ellos menores. El exasesor de Garriga acudió ataviado con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de "vamos a por ellos", "moros de mierda", "vamos a quemar el albergue" y "os vamos a matar". El Ministerio Público le acusa de un delito de odio y solicita, aparte de las penas de cárcel, 2.700 euros de multa, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro de menores durante dos años.