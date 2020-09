Vox presiona al PP con la moción de censura contra Sánchez y espera que Casado "revise su precipitada negativa" a apoyarla

La moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez ya está registrada en el Congreso, según ha anunciado el portavoz de la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros en rueda de prensa, y tal y como había adelantado Santiago Abascal el domingo en una entrevista en el programa 'La España Viva', en El Toro TV.

El líder de Vox señaló que "salvo novedad de ultima hora", él será el candidato alternativo a la presidencia del Gobierno, como así será, aunque el diputado por Barcelona y candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, la defenderá en el Pleno. "Es una moción que está más justificada que nunca", "cumplimos con nuestra obligación denunciado la degradación a la que nos ha llevado Sánchez", dijo Abascal.

En su comparecencia de este martes, Espinosa de los Monteros ha reiterado las razones del partido de extrema derecha para justificar esta moción. "Ningún otro Gobierno ha acumulado tantos motivos para esta moción de censura.Tenemos el peor Gobierno posible en el poder momento posible", ha asegurado, para sentenciar que con esta iniciativa "cumplimos con nuestra obligación a la vista de que ningún otro grupo ni nadie más quiere asumir esa responsabilidad".

El portavoz de Vox, no obstante, ha invitado al resto de los diputados de la Cámara a que apoyen esta moción, especialmente al PP, advirtiendo: "Estamos en el momento más grave de nuestra historia democrática, quizá el más grave desde el 78, pero pensamos que hay motivos para la esperanza. No está escrito en ningún sitio que España esté necesariamente condenada", ha dicho Espinosa, que pese a todo cree que "hay motivos para la esperanza. España no está especialmente condenada, hay alternativa posible". Después ha asegurado que su grupo representa "la indignación y el desasosiego de todos los españoles".

Espinosa no ha querido desvelar si han mantenido contactos con Pablo Casado para pedirle apoyo a la censura contra el Gobierno de Sánchez. Poco después de que Abascal anunciara en julio en el Congreso la presentación de la moción, el PP ya adelantó que no iba votar a favor. "Tendrán que explicarlo ellos", ha dicho el portavoz de Vox, pero se ha mostrado esperanzado de que los de Casado revisen esta decisión "tomada quizá precipitadamente".

Según ha aclarado Espinosa, en el debate intervendrán Abascal, como candidato alternativo a la Moncloa que defenderá en la tribuna el programa alternativo de Vox, y el diputado por Barcelona Ignacio Garriga, que será quien justifique la presentación de la moción. Este martes Garriga también ha explicado junto al portavoz de Vox que la presentación de la iniciativa "contra el Gobierno criminal de Pedro Sánchez" es una muestra de "lealtad y responsabilidad al pueblo español ante la emergencia nacional en la que vivimos".

El diputado por Barcelona y aspirante a la Generalitat ha asegurado que Vox quiere ser recordado "en la historia", "como aquellos que hicieron todo lo posible para sacar al peor gobierno, en el peor momento" y los que explicarán a los españoles "cómo este Gobierno socialcomunista se constituyó mediante el fraude al electorado, que empezó sustentándose en la mentira, el que dijo que no iba a pactar con los herederos de ETA y con Podemos y acabó pactando con todos ellos".