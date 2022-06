Yolanda Díaz, Belarra y Garzón reivindican unidos un proyecto político “a largo plazo” más allá de Andalucía

Un proyecto político de izquierdas “con luces largas” y “a largo plazo”. A apenas dos semanas de que arranque 'Sumar', el proceso de escucha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz –el primer paso de cara a una posible candidatura unitaria de todo el espacio político a la izquierda del PSOE a las generales–, la también ministra de Trabajo; la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han querido dejar claro este martes, los tres juntos, en un acto en Dos Hermanas (Sevilla) que la unidad reflejada en la candidatura de Por Andalucía para las elecciones del 19 de junio, en la que también está Más País, se prolongará más allá de esa cita con las urnas.

Yolanda Díaz y Errejón escenifican el frente amplio en Andalucía como alternativa a las "políticas fallidas" de PSOE y PP

Saber más

La encuestas siguen sin acompañar al proyecto encabezado por Inmaculada Nieto, pero los seis partidos que la conforman –Podemos, IU, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz– utilizan cada acto de la campaña andaluza para conjurarse en contra de esos sondeos y, además, intentar dejar atrás el convulso arranque de Por Andalucía, principalmente por el cruce de reproches entre IU y Podemos. Belarra, de hecho, empezó su intervención en la localidad sevillana “dando las gracias a los militantes de Podemos, IU, y el resto de partidos”. “Sois lo mejor que tiene este espacio político”, señalaba, ante un auditorio entregado de más de 3.000 personas, que aguantó una temperatura de cerca de 40 grados.

Pero con el permiso de Nieto, la más aclamada fue Yolanda Díaz, recibida con gritos de “presidenta, presidenta” por parte de los asistentes que, desde el público, le lanzaron numerosos gestos de apoyo. Andalucía es, de hecho, un primer ensayo de la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE, si bien el equipo de la vicepresidenta insiste en que su proyecto surgirá de la ciudadanía, de la conversación con distintos colectivos sociales, dejando en un segundo plano a las fuerzas políticas. La candidata de Por Andalucía aseguró además que Díaz será “la primera presidenta del Gobierno de España”, y el auditorio se fundió en un largo aplauso.

La vicepresidenta marcó el paso del acto propiciando un giro de guion en la recta final de la candidatura andaluza. Aprovechó el mitin para, por primera vez, pedir el voto a antiguos votantes socialistas. Y lo hizo además en Dos Hermanas, en el principal e histórico feudo andaluz del PSOE. “Sé que hay muchos hogares que tienen dudas, muchas familias socialistas tienen dudas. Y yo os pido que, si tenéis dudas, nos deis una oportunidad. Por Andalucía, por nuestro país, a quienes están gobernando empobreciendo Andalucía les decimos que sí es posible cambiar las cosas. Abajo el escepticismo”, proclamó Díaz.

Díaz: “No da igual quien gobierne”

Ella fue la que utilizó, asimismo, un tono más mitinero, si bien todos, Díaz, Belarra y Garzón, centraron gran parte de sus discursos a reivindicar la labor y las políticas del Gobierno de coalición para contrarrestarlas con la labor del actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reeelección, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. “Es verdad que no podemos cambiar las cosas de un día para otro, pero es verdad que hemos salvado a los trabajadores, que solo sí es sí o que hemos limitado el alquiler. No da igual quien gobierne”, remarcó la vicepresidenta segunda. “Sí, queremos gobernar, y tenemos diferencias con otras candidaturas. No pedimos el voto para estar en la oposición, lo pedimos para estar en el Gobierno y mejorar la vida de la gente”, señaló.

Belarra, por su parte, señaló que “el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho lo peor que se puede hacer que es ser incompatible con la vida” por su política de privatizaciones. “Solo las personas humildes saben que necesitan de lo común”, añadió, para denunciar que el líder del PP andaluz “lleva cuatro años desmantelando lo público”. La líder de Podemos ha insistido en que “desde el Gobierno” se ha “demostrado con hechos concretos” que hay otras políticas posibles.

“Lo público es lo que nos hace verdaderamente iguales y libres. Tenemos que defenderlo como lo que es: nuestro principal patrimonio democrático”, agregó Belarra. “Da igual que hablen muy suave, que no lleven chaqueta”, dijo, en alusión al PP. “Piensan que las instituciones públicas son su cortijo privado”, lamentó. Y por eso consideró “muy importante votar a Por Andalucía”. “Nadie nos va a dar ni media lección de patriotismo. PP y Vox desprecian a la mayor parte de lo que el país es, de lo que Andalucía es. A diferencia de ellos nosotros amamos lo que nuestro país es. Llevamos ocho años dejándonos la piel para tratar de mejorar la vida de la gente”, añadía. “No aceptamos ni media lección de patriotismo de quien desprecia lo que somos”.

Como Díaz, la ministra de Derechos Sociales también recurrió a la gestión del Gobierno central para pedir el voto a los andaluces. “Estamos construyendo un país que merece la pena, con bajas menstruales, contratos indefinidos, salarios de 1000 euros, las mujeres no tenemos que explicarnos ante un juez por llevar la falda más o menos larga”, aseguró. “Estamos orgullosas del país que estamos construyendo. No aceptamos lecciones de quien no tiene más patria que su dinero. Su única aspiración política es acabar en un consejo de administración de una eléctrica”, concluyó.

“Sabemos lo que nos une”, afirma Garzón

Garzón realizó un discurso más reflexivo y, a diferencia de Belarra, reivindicó directamente la labor del “liderazgo” de Yolanda Díaz. “Allí donde estamos hacemos las cosas de manera distinta”, recalcó. “Con este Gobierno y gracias al liderazgo de Yolanda hemos visto la subida del SMI o una reforma laboral que ha mejorado condiciones de vida”, apuntó el titular de Consumo. “Las derechas nos intentan empujar a la resignación. Quieren que pensemos que la política es algo ajeno a la ciudadanía. La derecha nos quiere expulsar del ágora, que la gente se quede en su casa, que no milite, que la política la hagan los de siempre. Pero tenemos una candidatura para sentirnos orgullosos”, apuntó.

Pero, a renglón seguido, Garzón puso en valor lo que se está “construyendo”, sin mencionar a 'Sumar' pero refiriéndose claramente al futuro proyecto de Yolanda Díaz. Él fue quien, durante el mitin, reclamó “el esfuerzo, el largo plazo y las luces largas”. “Sabemos lo que nos une y es un proyecto de país”, concluyó, en alusión a