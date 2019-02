Un monstruo azul: el método de Holanda para informar a sus empresas sobre las consecuencias del Brexit

El Gobierno de Países Bajos ha iniciado una campaña para informar a las empresas holandesas de las consecuencias del Brexit, ya que Reino Unido es uno de los principales socios comerciales de este país. Pero no lo ha hecho con un método al uso, sino recurriendo a la imagen de un monstruo azul como reclamo.

Así, el ministro de Asuntos Exteriores de este país, Stef Blok, ha compartido una imagen en Twitter en la que este personaje aparece tumbado encima de la mesa de un despacho: el propio Blok aparece de pie tras él.

"¿Ya ha comprobado las consecuencias del Brexit para ti o tu empresa? Haz el examen de impacto del Brexit", ha escrito el titular de Exteriores, que ha añadido en la misma publicación: "No dejes que el Brexit se interponga en tu camino".

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit....of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl