Una colaboradora de Catalunya Radio: "La corbata de Felipe VI en la Copa del Rey era como verbalizar el 'A por ellos'"

La corbata de Felipe VI en la final de la Copa del Rey también ha despertado una polémica relacionada con Catalunya. Una colaboradora de Catalunya Radio asegura que con esta prenda, que al ser rayas rojas y blancas recuerda a los colores de la equipación del Sevilla, el monarca quería mandar un mensaje contra los catalanes. Concretamente, esa prenda pretendía "verbalizar el 'A por ellos'" por tener similitudes estéticas con el rival del Barça en el partido. Todo porque según ella "no ha querido ser rey de Catlaunya ni de nada que le recuerde a ella".

La autora de este comentario es Patrycia Centeno, que colabora en varios medios analizando la estética de los políticos y cargos públicos. Según ella, la corbata del rey "no era casual", ha señalado en su intervención de este martes. Y asegura algún asesor le "tendría que haber advertido que asistir a un evento que lleva su nombre tomando partido por uno de los contricantes no era solo una mala idea, sino que no cumplía con la imparcialidad".

Centeno compara esta parte de la vestimenta de Felipe VI con las ocasiones en las que ha llevado corbata verde. Un color cuyo acrónimo puede ser "Viva el rey de España", y que según ella era utilizado por los partidarios de Juan de Borbón, el padre del rey emérito Juan Carlos I, durante la dictadura de Franco. Una teoría sobre la que la propia experta ha escrito en su blog.

La colaboradora de la radio pública catalana finaliza su intervención ironizando con que "dicen que este año los catalanes nos quedaremos sin regalos por no tener rey". Y añade que Felipe VI "no se dio cuenta que tomando partido por el Sevilla, acabó siendo el gran perdedor, y no solo por el resultado deportivo de 0-5".