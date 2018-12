García Albiol recupera su discurso más duro contra la inmigración en pleno auge de Vox

El expresidente del PP catalán y candidato a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración, en pleno auge de la extrema derecha de Vox. En el programa de 'Salvados' emitido este domingo, el antiguo alcalde de Badalona ha insistido en que los inmigrantes que no tienen papeles pueden acceder a ayudas sociales, lo cual genera un "agravio comparativo" con parte de la población española que "lo ha pasado muy mal" con la crisis económica y que "ha visto cómo no podía acceder a ayudas sociales".

"En cambio, un señor que acaba de llegar en situación irregular a España sí que accede a esas ayudas sociales", defiende Albiol, quien ha añadido que lo que cuenta es "verdad" porque él ha sido alcalde. Albiol, preguntado por qué haría con esas personas, ha dicho que "intentaría devolverlas a su país", pero ha evitado usar la palabra "deportación" porque "es fea". "¿Primero los de casa?", le ha cuestionado el periodista Jordi Évole, usando el eslogan del partido xenófobo Plataforma per Catalunya. "Sí", ha insistido Albiol.

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con José María Aznar, Manuel Pimentel, ha mantenido una postura frontalmente opuesta a la de Albiol: "Hay mucha leyenda urbana. Esto de que los inmigrantes tienen una ayuda... Lo matizaría. No tienen tantas ayudas. Inmigrantes nos harán falta, es una tontería decir lo contrario. Das miedo a la gente y juegas claramente con leyendas urbanas".

Para Pimentel, este es un asunto que se trata "ideológicamente" en vez de mirarlo desde el punto de vista de la "gestión". "Esto es porque (la problemática) es pasional y mueve muchos votos", ha comentado. "Las posturas que juegan con inmigración y populismo no me gustan nada. Son incendiarias y hay una intencionalidad clara de mover los bajos instintos. El centroderecha no es xenófobo ni racista", ha concluido.