"Soy de Murcia": la respuesta comodín de Teodoro García Egea para esquivar preguntas incómodas

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha vuelto a recurrir al comodín "soy de murcia" para esquivar una pregunta incómoda.

García Egea ha visitado la mañana de este lunes el plató de Espejo Público (Antena 3) y el estudio de Más de Uno (Onda Cero). Ha sido en este último donde el periodista Carlos Alsina le ha preguntado si era una persona autoritaria, en referencia a las críticas internas que le acusan de tomar decisiones sin contar con nadie. A esto ha contestado: "Ni mucho menos. Yo soy una persona mediterránea, con unas convicciones firmes". "En otras circunstancias le hubiera respondido: 'Yo no soy autoritario, soy de Murcia'", ha añadido haciendo alusión a una respuesta similar que dio el pasado mes.

Su origen murciano también le sirvió para salir del paso durante una entrevista en La Sexta Noche a principios de septiembre. Ante la pregunta de si se veía representado en la supuesta corriente de extrema derecha de su partido respondió: "Pues yo no me siento identificado, yo soy de Murcia, no de extrema derecha. Si algo soy es amante de mi tierra, de mi país, y del Partido Popular". García Egea ha asegurado a Carlos Alsina que respondió de este modo para "restar hierro" a la pregunta.

La respuesta, que se puede escuchar a partir del minuto 5:15 del programa de Alsina, ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

Alsina: "¿Es usted autoritario?"

Teodoro García Egea: "No, para nada, soy una persona mediterránea. [...] No soy autoritario, soy de Murcia". — Ángeles Caballero (@macaballeroma) October 22, 2018