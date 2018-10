El 'número dos' de Casado niega problemas de comunicación y ratifica a Montserrat como portavoz en el Congreso

La dirección del PP sigue restando importancia a las críticas internas surgidas a raíz de la sucesión de declaraciones polémicas realizadas por sus principales portavoces la semana pasada. El número dos del partido, Teodoro García Egea ha evitado este lunes hacer autocrítica y se ha reafirmado en la estrategia puesta en marcha por los populares tras la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido: "Los mensajes del PP de Casado lo que hacen es poner en evidencia los problemas a los que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. Quizá de lo que se nos puede acusar es de que se nos entiende bien, de que hablamos claro", ha asegurado.

En una entrevista en Antena 3, García Egea ha refrendado el apoyo de la cúpula del PP a su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, a pesar de la llamativa intervención del pasado miércoles en la que la catalana convirtió una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno en un discurso en el que llegó a acusar al Ejecutivo de tener "desconcertadas a las prostitutas". El número dos de los conservadores ha asegurado que Montserrat "es una gran portavoz y va a seguir siéndolo".

A su juicio, "el hecho de que le den tanta visibilidad el resto de partidos demuestra que ha tocado en hueso". Y ha añadido que "al Gobierno no le gustan los miércoles", día en el que suele producirse la sesión de control al Ejecutivo. "No le gusta que pregunte Casado y no le gusta que pregunte la portavoz".

García Egea ha negado, además, que el PP se haya radicalizado hacia la derecha. "No sé dónde está ese escoramiento a la derecha", ha asegurado. En su opinión el PP es "un partido moderno de centro derecha que aspira a aglutinar a todo lo que está a la derecha del PSOE". "La gente que opta por votar opciones distintas lo que quieren es una opción mayoritaria", ha defendido, al ser preguntado por el crecimiento de Vox y por la lucha por el electorado de derechas que mantienen los populares también con Ciudadanos.