Teodoro García: "Yo soy de Murcia, no de extrema derecha"

El secretario general del Partido Popular y diputado por Murcia en el Congreso, Teodoro García ha sido entrevistado en La Sexta Noche por su presentador Iñaki López, junto a Hilario Pino y Lucía Méndez.

Entre los diversas temas adoptados, como es el caso del máster de Pablo Casado, exclusiva de eldiario.es, o la posición del partido con respecto a Catalunya y el independentismo, el entrevistador preguntó al diputado si se veía representado dentro de la supuesta corriente de extrema derecha, con la que Celia Villalobos había calificado a algunos miembros de la candidatura del líder del PP. El diputado popular contestó: "Pues yo no me siento identificado, yo soy de Murcia, no de extrema derecha. Si algo soy es amante de mi tierra, de mi país, y del Partido Popular".

Asimismo, el diputado murciano ha defendido que el Partido Popular de Casado es uno que "hablará claro, y algunos nos tacharán de extremos, y solo lo seremos en dar la cara y en sentido común".

La frase, que puede verse a partir del minuto 13:30, ha generado numerosos comentarios en Twitter:

Yo soy de Murcia, no soy de extrema derecha...

Este nuevo PP nos va a dar grandes momentos. #L6Nteogarcía. — Protestona (@protestona1) 1 de septiembre de 2018

- ¿Es usted de extrema derecha?

- @TeoGarciaEgea: Mire, yo soy de Murcia.



Es una respuesta tremendamente inteligente: 1º porque quita importancia a la pregunta, 2º porque no contesta directamente a una pregunta incómoda y 3º porque recuerda a su tierra y a su gente #L6Nteogarcía — Juan M. Vizuete (@JuanVizuete) 1 de septiembre de 2018