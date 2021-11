El alegato de Salma Hayek a favor de la inclusión por su papel en 'Eternals'

La actriz mexicana Salma Hayek ha aprovechado una de sus entrevistas a raíz del estreno de la película Eternals para hacer un alegato a favor de la inclusión de los latinos en este tipo de producciones. La película, de Chloé Zhao, llegó a las pantallas el viernes pasado y se trata del último estreno del universo cinematográfico de Marvel.

La diversidad ha predominado en el reparto. Aparece por primera vez un personaje gay, Phastos y la primera superheroína sorda, Makkari, apostando así por un film inclusivo. También se caracteriza por la diversidad racial de los actores, aplaudida por la actriz Salma Hayek, que desempeña el papel de la superheroína líder, Ajak.

En una entrevista con Despierta América, la actriz ha querido hacer un alegato a favor de la inclusión que ha sido muy aplaudido en las redes sociales. En un momento dado admite que le daba "mucho miedo" el traje. "No sabía si iba a aguantar así, con eso apretado. Cuando me lo puse, me solté a llorar. Vi mi cara morena en el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas... Y me di cuenta de que se había abierto una puerta donde no entraba yo sola, sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado este momento", señala en la conversación.

En la entrevista completa, en la que también emociona el presentador, Hayek señala que se "le vino todo encima" al darse cuenta de que una mujer latina tenía la posibilidad de hacer ese papel. La productora Victoria Alonso, que acompaña a la actriz, señala que para ella también era importante que hubiese "esa representación". "En el momento en que la vi con ese traje, en mi cabeza cambió todo. Porque si eso es posible, muchísimas cosas son posibles", añade Alonso.

Al explicar cómo recibió la noticia, Hayek ha contado que pensaba que "iba a salir de un papel de 'humana' y chiquito" y admite que ella no tenía idea alguna de quién era su personaje ni del universo de los superhéroes. "Me dijeron que necesitaban un personaje de carácter fuerte pero su fuerza tiene que ser cálida", recuerda.