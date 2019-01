La falsa anécdota de Moreno Bonilla: España no ganó una Eurocopa cuando él tenía 18 o 19 años

Juanma Moreno (Presidente de Andalucía, PP) dice que le llamaban facha cuando tenía 18 años por llevar la rojigüalda y ganó España la Eurocopa, España ganó la eurocopa en 1964, el nació en 1970. La costumbre de la derecha de crear fakenews llega hasta crear fake anécdotas 🤦‍♀️🤦‍♂️ pic.twitter.com/VaRrfWkozT — La Pandereta (@LaPanderetaES) January 28, 2019

Juan Manuel Moreno Bonilla asegura que presumió de tener una bandera de España en su moto cuando tenía 18 o 19 años. Una decisión que tomó tras la victoria de la selección española en una Eurocopa, como contó él mismo en El Objetivo de laSexta. Pero que, repasando el palmarés de España y la edad del presidente andaluz, no se corresponde la realidad. Porque cuando Moreno Bonilla tenía esa edad, España no pasó ni de la fase de grupos en el torneo europeo de fútbol que se celebró en Alemania Federal.

El presidente de Andalucía, que nació en 1970, contó esa anécdota de juventud después de que le preguntaran si Vox es de ultraderecha. A lo que respondió que a él no le gusta "poner etiquetas", especialmente después de que pusiera en su vespino la bandera por esa supuesta victoria de España en una Eurocopa. "Por aquello me llamaron facha, me insultaron, me dijeron de todo, fascista...", añadió Moreno Bonilla.

Que Moreno Bonilla pusiera una bandera de España en su moto cuando tenía 18 o 19 años y que por ese motivo recibiera insultos no está en cuestión. Lo que no encaja con su relato es que el motivo fuera un éxito deportivo del fútbol español. Sobre todo porque cuando España ganó en 1964 primera Eurocopa él ni había nacido.

Desde el nacimiento del jefe de Gobierno andaluz hasta la siguiente victoria de la selección en un torneo europeo pasaron 38 años, ya que hasta 2008 España no volvió a ganar ese torneo. La otra Eurocopa con victoria española se celebró en 2012, cuando Moreno Bonilla ya contaba 42 años. El otro gran evento que acabó con victoria del equipo español fue el Mundial de 2010. El presidente de andalucía ya tenía 40 años.