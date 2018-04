Ni el astronauta Pedro Duque entiende la nueva tarjeta del Metro de Madrid

El astronauta español Pedro Duque ha manifestado este viernes su descontento con la nueva tarjeta del Metro de Madrid ya que, a pesar de haber metido "bastante dinero" en la nueva tarjeta, no ha podido entrar con ella al aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez.

Metro de Madrid @metro_madrid :

- tengo la tarjeta roja

- he metido dinero bastante

- intento entrar en el aeropuerto y la máquina me dice que ¿tengo que meter otra vez dinero para el suplemento? ¿No les gusta el otro dinero que metí? ¿Qué broma es esta? — Pedro Duque (@astro_duque) 20 de abril de 2018

"Tengo la tarjeta roja y he metido dinero, bastante", ha explicado el ingeniero aeronáutico en su cuenta personal de Twitter. "Intento entrar en el aeropuerto y la máquina me dice me dice que tengo que meter otra vez dinero para el suplemento", ha escrito en un tuit dirigido a la cuenta oficial del Metro de la Comunidad de Madrid a modo de queja.

"¿No les gusta el otro dinero que metí? ¿Qué broma es esta?", ha añadido, enfadado. Desde la cuenta de Metro le han respondido inmediatamente y le han explicado que para poder ir desde al aeropuerto y viceversa, además del billete, es necesario adquirir el suplemento del aeropuerto, que puede ser de hasta 4,50 euros.

El sistema está MAL. Debería cobrar al usuario ese suplemento del dinero que ya metió en su día. Es absurdo hacernos ir a la máquina otra vez. Por favor arreglen esto. — Pedro Duque (@astro_duque) 20 de abril de 2018

"El sistema está mal", ha contestado Duque. "Se debería cobrar al usuario ese suplemento del dinero que ya metió en su día. Es absurdo hacernos ir a la máquina otra vez.", ha añadido.

La nueva tarjeta de transportes ha generado numerosas críticas por parte de los usuarios, que desde el 1 de diciembre ya no pueden utilizar billetes de papel y tienen que adquirir de manera obligatoria la tarjeta recargable, que tiene un coste de 2,50 euros.

La queja de Duque ya cuenta con más de 115 retuits y numerosas respuestas, que apoyan al astronauta en sus demandas. "En este país es más fácil ser astronauta que viajar en metro", ha comentado uno de los usuarios de Twitter que le ha contestado.

En este país es más fácil ser astronauta que viajar en metro — fdf (@fdfmad) 20 de abril de 2018