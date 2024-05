La Diputació de València tanca amb èxit el programa multicultural 'Les fosses del franquisme’ amb més de 40.000 visites

La representació de l'obra ‘L'enterrador’ en el Teatre Principal ha tancat amb èxit el programa multicultural ‘Les fosses del franquisme’ de la Diputació de València, que en els últims deu mesos ha arribat a més de 40.000 persones a través de conferències, projeccions, exposicions i publicacions de llibres, entre altres activitats. La proposta de Gerard Vàzquez i Pepe Zapata, que ha omplit el Principal, és un espectacle teatral de ficció que es basa lliurement en les vivències de diverses persones, entre elles les de Leoncio Badia, conegut com ‘l'enterrador de Paterna’.

La vicepresidenta primera i responsable de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, ha destacat “l'extraordinària acceptació per part de la ciutadania, i especialment de professors i alumnes dels centres educatius, d’esta aposta arriscada i complexa que era muntar una doble exposició sobre les fosses del franquisme i un ampli programa d'activitats paral·leles en el qual han participat juristes com Baltasar Garzón i Dolores Delgado; historiadors com Ricard Vinyes; artistes com Isabel Cadenas; autors com Paco Roca i pel·lícules com ‘La trinchera infinita’ d'Antonio de la Torre”.

Enguix ha deixat clar que la delegació de Memòria Democràtica que dirigix “es mantindrà al marge de batalles partidistes i provocacions estèrils, perquè les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i les seues famílies no el mereixen”. La responsable provincial ha garantit la continuïtat dels recursos econòmics per a localitzar, exhumar i identificar les restes de persones que van ser assassinades i que van desaparéixer de manera forçada, “explicant i divulgant el que va ocórrer en aquelles dècades fosques perquè no torne a passar”. “Treballem amb principis basats en la cultura de la pau, el pluralisme polític, els drets humans, la igualtat entre homes i dones i la garantia de no repetició”.

Natàlia Enguix ha tingut paraules d'agraïment per al personal de les àrees de Cultura, amb Paco Teruel al capdavant, i la de Memòria que ella mateixa dirigix en la Diputació; però també per als anteriors diputats dels dos departaments, Xavier Rius i Ramiro Rivera, que “van creure en este projecte, igual que va creure en la memòria l'ex president Jorge Rodríguez, que va crear una àrea específica que hui dia porta invertits més de quatre milions d'euros en la reparació i dignificació de les víctimes; i l'impuls de Rosa Pérez Garijo, la que fora primera diputada provincial de Memòria Històrica”.

La representació teatral de Pepe Zapata “és la culminació d'un projecte que s'ha convertit en un flux d'energia, que es transformarà però no es destruirà”, ha afegit Enguix, qui ha estés els agraïments a “les persones que han cedit els seus testimoniatges, objectes, cartes i la seua pròpia intimitat”, sense oblidar la col·laboració de l'Ajuntament de Paterna, en el cementeri del qual es localitza el conegut com a ‘Paredó d'España’, on van ser afusellades 2.238 persones procedents de 191 pobles de la Comunitat i altres 60 localitats espanyoles.

L’activitat principal del projecte ‘Les fosses del franquisme’ ha sigut una doble exposició en L’ETNO Museu d’Etnologia de València i el Museu de Prehistòria, els dos pertanyents a l’àrea de Cultura de la Diputació. D’esta manera, les mostres ‘Arqueologia de la memoria. Les fosses de Paterna’, que s’ha pogut veure al Museu de Prehistòria; i ‘2238. Paterna. Lloc de perpetració i memòria’, de L’ETNO, han sigut visitades en el seu conjunt per més de 30.000 persones en les instal·lacions de la Beneficència. Enguix ha felicitat als directors dels museus provincials, Mª Jesús de Pedro en Prehistòria, i Joan Seguí en L’ETNO, pel seu treball conjunt.

La intenció de la pròpia Natàlia Enguix es que les exposicions tinguen encara més recorregut, i així es va plantejar en una recent reunió que va mantindre la responsable provincial de Memòria amb la directora general de Memòria Democràtica del Govern d’España, Zoraida Hijosa. El projecte ‘Les fosses del franquisme’, encara que ha completat el seu programa d’activitats inicial, es mantindrà viu en el marc de la gestió per la qual aposta Enguix a la Diputació de València, donant molta importància al vessant pedagògic i educatiu de la memòria.