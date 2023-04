El Barça decide ir en tren a Madrid para su próximo partido por la “contaminación ambiental”

El Fútbol Club Barcelona ha viajado este sábado en tren a Madrid para disputar su próximo partido de Liga —que disputará el domingo frente al Getafe— para mostrar “su compromiso con la sostenibilidad”. “Esta decisión representa un cambio significativo en el fútbol de élite masculino, puesto que hasta ahora sus equipos profesionales han utilizado prácticamente siempre el avión para sus desplazamientos”, ha celebrado el club en un comunicado.

“A partir de ahora —continuaba el mensaje difundido a través de su página web— está previsto que siempre que la infraestructura ferroviaria lo permita, así como la agenda competitiva, ésta sea una tendencia que se vaya incorporando de forma progresiva en los hábitos de desplazamiento”. El objetivo de esta iniciativa es cumplir “con el ODS [Objetivo de Desarrollo Sostenible número] 7 de energía asequible y no contaminante, a la vez que reduce su huella de carbono”, ha asegurado el conjunto culé.

“El trayecto en tren entre Barcelona y Madrid es la opción más sostenible para viajar”, ha defendido equipo, que sostiene que “los trenes eléctricos de Renfe se mueven con energía con certificado de garantía de origen 100% renovable, por lo que no emiten emisiones de CO2”.

Su entrenador Xavi Hernández ha admitido en la rueda de prensa previa al próximo encuentro que la decisión es “por un tema de la contaminación ambiental” y que han creído “que era el momento ideal” porque no les “afectará tanto”, puesto que “dormirán y descansarán” esta noche en la capital.

Una patología muy común en la élite

El periodista de La Vanguardia Carles Ruipérez, quien ha preguntado a Hernández sobre el asunto, ha hablado de una “cierta alergia de los jugadores del Barça” a coger el tren. Curiosamente, una patología muy extendida en el fútbol masculino de élite. Ya el pasado septiembre, el entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, se reía junto con el jugador Kylian Mbappé ante la posibilidad de viajar en este medio de transporte a Nantes.

“Perdóneme, no me esperaba esa pregunta”, contestaba entonces Galtier entre risas. “Para ser honesto con usted, esta mañana he hablado con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos viajar en un carro a vela [vehículos con ruedas que se impulsan con la fuerza del viento]”, ironizaba.

La contestación fue muy criticada por dirigentes franceses, que resaltaron dinámicas como las del Real Betis, al que pusieron como ejemplo de transporte sostenible por la colaboración entre el equipo sevillano y Renfe por la que el obtienen tarifas para los jugadores y el equipo técnico y así poder moverse en tren para disputar los partidos.