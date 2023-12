Las bromas del ministro de Economía en su toma de posesión: “Mamá, como ves, no era una inocentada”

Los intercambios de carteras entre los ministros suelen dejar palabras de emoción en las despedidas, momentos distendidos y discursos más informales de los que se suelen ver en otros actos. El de este viernes, mucho más breve al tratarse solo de la salida de la ministra Calviño, no ha sido una excepción.

Las risas han empezado al posar para la fotografía con la cartera del Ministerio de Economía, cuando el nuevo titular del departamento, Carlos Cuerpo, ha fingido que se le caía de las manos.

Cuerpo se ha permitido colar varios chascarrillos en su propio discurso. “Hasta ayer por la noche no llamé a mi madre para decirle todo lo que iba a pasar y dediqué menos tiempo respecto a lo que iba a ocurrir hoy que a decirle que era verdad, que no era una inocentada. Lección aprendida, el 28 de diciembre no es el mejor día para dar este tipo de noticias”. “Mamá, como ves, no era una inocentada”, ha bromeado.

Ya en clave más seria, también ha defendido la idea de continuidad “en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo” y ha asegurado que no se pueden permitir “fallar”. “Rigor técnico pero con guante de seda”, ha incidido Cuerpo, que ha recordado emocionado la historia de su familia y el esfuerzo de su abuelo en Extremadura para dar formación a sus hijos.