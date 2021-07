Un concejal de Vox en Getafe, sobre el tiktoker que presume de quitarse el condón: "Son ellas las que se dejan engañar"

Uno de los representantes de Vox en la Corporación Municipal de Getafe, José Manuel Fernández Testa, ha afirmado que en el caso de que el hombre se quite el preservativo sin consentimiento, son ellas las que se dejan engañar. Estas palabras han formado parte de su intervención en el pleno de este lunes, donde la formación de extrema derecha ha propuesto en la sesión de este lunes la aprobación del Programa 'Getafe por la vida' para la emisión de reportajes y organización de sesiones y coloquios sobre el aborto y un servicio permanente de información para las mujeres embarazadas que se planteen esta opción.

Entre los partidos que han mostrado su rechazo a esta medida, la concejala de Ciudadanos, Mónica Cobo Magaña, ha recalcado la importancia de la educación sexual para "procurar que no se produzcan embarazos no deseados". A lo que el representante de Vox ha respondido "¿Insinúa usted que el embarazo no deseado es culpa del hombre?", "Si ese hombre que usted pone como ejemplo, engaña a las mujeres si se pone o no preservativo, digo yo que las que se dejan engañar son ellas".

‼️ Esto es muy grave



👉 Hoy en el #PlenoGetafe he condenado las declaraciones del influencer Naim afirmando engañar a mujeres para mantener relaciones sin protección



❌ La respuesta de Vox ha sido culpar a las víctimas de este abuso y eximir a los hombres de su responsabilidad pic.twitter.com/VK0hJQ9UvL — Monica Cobo ( en 🏠)🖤🇪🇦 (@monica_cobo) 19 de julio de 2021

La representante de Podemos, Alba Leo, ha calificado en su perfil de Twitter de muy grave que "culpe a la víctima de un abuso sexual" y ha anunciado que presentarán una reprobación al concejal en el próximo pleno por "apoyar explícitamente la cultura de la violación".

Desde el Podemos Getafe ya hemos anunciado que presentaremos una reprobación al concejal por sus declaraciones en el próximo Pleno.



Acusar y culpar a la víctima de un abuso y exculpar al abusador es apoyar explícitamente la cultura de la violación. Es intolerable. pic.twitter.com/rcvf35AKy4 — Alba Leo (@alba_leo) 19 de julio de 2021

Estas declaraciones llegan días después de la polémica tras una entrevista al TikToker de 19 años Naim Darrechi, quien afirmó que a menudo mentía a sus parejas sexuales diciendo que era infértil o se había sometido a una vasectomía para no usar preservativo. Ante la risa de su entrevistador, conocido como 'Mostopapi' admitió en varias ocasiones que no le preocupaba eyacular sin protección, porque "nunca había pasado nada".

El Ministerio de Igualdad ha presentado el caso ante la Fiscalía por no poder existir consentimiento en caso de que la otra parte no esté informada. El Govern de Baleares también presentó una querella contra el 'influencer' que ha pedido disculpas en redes sociales tras perder más de 70 mil seguidores en TikTok.