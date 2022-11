La presidencia del Congreso ha impedido este jueves al diputado del BNG Néstor Rego referirse a la monarquía como una institución “corrupta” durante el debate de la sección de la Casa Real de los Presupuestos para 2023. “A la hora de expresar su ideario sobre la conformación del Estado, estoy seguro de que su inteligencia le podrá llevar a decírnoslo sin establecer ese axioma de que la monarquía es corrupta”, le ha interrumpido el vicepresidente primero, Alfonso Gómez de Celis, que ejercía este jueves la presidencia de la Mesa. El socialista ha vuelto a advertir sobre lo mismo de forma posterior al diputado de Unidas Podemos Jaume Asens.

Rego había iniciado su intervención en el pleno asegurando que era “el momento de un cambio realmente democrático que ponga fin a esta monarquía anacrónica y corrupta” para “pasar a un régimen, a una jefatura del Estado, democrático”. De Celis ha interrumpido entonces su intervención para retirar la referencia a la corrupción del Diario de sesiones y para advertir al diputado de que no continuase “por esa deriva”.

El parlamentario gallego ha continuado su intervención insistiendo en la misma idea. “No sé, decía, si ustedes creen que es el momento de un cambio realmente democrático que ponga fin a esta monarquía anacrónica y corrupta y pase a un régimen verdaderamente...”. Nueva interrupción de De Celis.

“Creo que a la hora de expresar su ideario sobre la conformación del Estado, estoy seguro de que su inteligencia la podrá llevar a decírnoslo sin establecer ese axioma de que la monarquía es corrupta”, ha asegurado el socialista. “Por segunda vez le advierto y en esta segunda advertencia, según el reglamento, ya le digo que si hay una tercera, le retiro la palabra. Así que, por favor, diga y exprese lo que entienda oportuno sin insultar a una institución del Estado”.

Rego ha expresado sus discrepancias con el criterio de la presidencia del Congreso asegurando que se estaba debatiendo sobre la Casa Real: “Y me parece que eso me debe permitir expresar mi opinión sobre la Casa Real. Lo contrario, una vez más se confirma, es absolutamente antidemocrático”. En todo caso, decía, que no se si ustedes antiguos juancarlistas o ahora ya felipistas o abiertamente monárquicos quiere mantener esta monarquía de los Borbones... [ha gesticulado como haciendo un paréntesis] completen ustedes con PP y Vox“. Y finalmente ha añadido en gallego, antes de abandonar la tribuna: ”Y sí, estamos en contra de esta monarquía anacrónica y corrupta. Salud y república“. De Celis ha dicho que quedaban retiradas las alusiones a la ”monarquía corrupta“ del Diario de Sesiones.

Asens: “Las instituciones no tienen derecho al honor”

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha referido durante su intervención a lo ocurrido: “No nos gusta ver cómo el presidente del Congreso le quita la palabra al portavoz del BNG. Las instituciones no tienen derecho al honor, son las personas (...) Es una verdad de la que nadie duda a estas alturas que la corrupción forma parte del ADN de la monarquía”.

De Celis ha insistido en que durante sus intervenciones hagan “de la manera lo más sensata e inteligente” posible las “críticas políticas” y le ha pedido que no debata con la presidencia: “Continúe debatiendo sobre la sección [de los Presupuestos] en la que estamos”.