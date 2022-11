Dua Lipa dice que actuará en Qatar solo cuando el país cumpla sus compromisos sobre derechos humanos

A pesar de los recientes rumores sobre su presencia en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de fútbol, Dua Lipa ha anunciado que no estará en Qatar. Lo ha anunciado en una story, una publicación temporal en su perfil de Instagram, en la que afirma que tiene muchas ganas de visitar el emirato, pero que solo lo hará “cuando el país respete los compromisos sobre derechos humanos que adquirió al convertirse en sede” del torneo.

La cantante británica de 27 años ha afirmado que apoyará a la Selección de Inglaterra en la competición, que arranca el 20 de este mes, pero que lo hará desde su casa. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, ha sentenciado la artista. “No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, ha asegurado para desmentir algunos rumores que habían circulado sobre una posible actuación de la artista en la ceremonia de inauguración del torneo.

El anuncio de Dua Lipa llega la misma semana en la que el streamer Ibai Llanos haya anunciado que renunció a una oferta para viajar al emirato con la selección española. “¿Qué culpa tiene la gente? [dijo, sobre los futbolistas que acuden]. Al final piensa en un chaval de 18 al que le guste el fútbol, ¿qué puede hacer contra una infraestructura gigantesca que decide mediante no sé cuántos casos de corrupción que el Mundial se celebra en invierno en Qatar? Hay cosas por encima de cualquier persona. Lo único que puede hacer es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar”, argumentó.

El Mundial de este año 2022 se celebra en Qatar, una dictadura que se rige por una interpretación muy dura de la ley islámica que castiga con la cárcel las relaciones homosexuales y que discrimina a las mujeres. Hace apenas unos días, el embajador del Mundial Khalid Salman afirmó que la homosexualidad es una “daño mental” y, además, un haram (un pecado, algo prohibido o ilegal), según la legislación del emirato.

Esa legislación prevé penas de cárcel de hasta diez años para las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El código penal vigente establece además penas de entre uno y tres años de prisión para quienes “instiguen” o “persuadan” a otras personas a cometer actos de “sodomía o inmoralidad”.

Las críticas por la celebración de un torneo internacional del deporte más seguido del mundo en un país con semejante historial también han llegado desde entrenadores y futbolistas. El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, cargó hace poco contra la organización al tiempo que hizo autocrítica: “Ha habido muchas oportunidades de denunciar la situación [...] Todos somos culpables”, aseguró en rueda de prensa. Klopp se refirió, además, a las condiciones laborales de los trabajadores que han participado en la construcción de los estadios.

“No es bueno para una persona estar bajo el sol haciendo un trabajo físico. Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos o tres años para decir: 'Por cierto, esto no está bien'. Mucha gente ha querido ganar dinero por las razones equivocadas”, ha señalado.

Una investigación publicada por el diario británico The Guardian hace más de un año desveló que más de 6.500 trabajadores inmigrantes habían fallecido durante la construcción de los estadios en los que jugarán las selecciones a partir del próximo 20 de noviembre. En 2010, cuando Qatar fue elegido como sede, el emirato inició la construcción de siete estadios, así como de numerosas infraestructuras, un aeropuerto y varios hoteles. Las organizaciones acusan al Gobierno no solo de no asegurar la protección de los trabajadores, también de no investigar la causa de las muertes.