Unas comillas en un titular desatan una guerra entre Vox y ABC

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el diario conservador ABC llevan varios días enzarzados en un cruce de acusaciones que incluye una campaña del partido de extrema derecha para que los suscriptores se den de baja del periódico.

Todo empezó por un entrecomillado: el pasado domingo, ABC publicó una noticia que titulaba 'Independentistas en Vic "atacan" a Garriga y Smith, que tienen que salir custodiados'. Las comillas en "atacan" indignaron a la formación ultraderechista, que lo calificó en Twitter como "las comillas más repugnantes del periodismo que se recuerdan" porque entendían que era un intento de restarles credibilidad. Esta fórmula se utiliza en periodismo para señalar la literalidad de algo (en este caso, unas palabras de Ignacio Garriga) y, según el propio ABC, era un "empeño por reproducir fielmente lo ocurrido".

Ese mismo día, Espinosa de los Monteros pidió a quienes conociesen a "alguna persona mayor" suscrita al diario que les "sugiriesen" que se diesen de baja.

ABC y las comillas más repugnantes del periodismo que se recuerdan. pic.twitter.com/f0CNTr8Dde — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 6 de febrero de 2021

Si conocéis alguna persona mayor que siga suscrita al «ABC», esta puede ser una buena ocasión para sugerir que se den de baja. https://t.co/qdwhC8pwNl — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) 7 de febrero de 2021

Un día después, ABC amaneció con una opinión de su director, Julián Quirós, bajo el título 'El señorito Iván'. "El señorito Iván tiene una fijación obsesiva con ABC, vete tú a saber por qué, a lo mejor su prominente padre le sacudía con el periódico en la coronilla, con grapa y todo, cada vez que volvía con un suspenso, temiendo que ese chico no llegaría a nada si no metía cabeza en la política", escribió Quirós, añadiendo que el ahora portavoz "debe considerar que ABC le sirve para salir de caza o no le sirve" y eso significa "que ni conoce ABC ni ha dejado de ser un crío".

La respuesta del dirigente de Vox fue publicar en Twitter el teléfono del suscriptor: "Hoy me atacan a mí porque soy el portavoz. Están en su derecho. Y nosotros también".

El Consejero Delegado de Vocento consiguió echar a los Luca de Tena y al director de ABC, y posicionarlo como el periódico del PP, anti Vox. Hoy me atacan a mí porque soy el portavoz. Están en su derecho.



Y nosotros también. Tel. del suscriptor: 901334554 / SUSCRIPTORES@ABC.ES https://t.co/o5XsIvrBTY — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) 8 de febrero de 2021

Este martes ha llegado una nueva réplica del director de ABC: El señorito Iván (II) y un editorial. El director de la publicación, tras manifestar su coincidencia con "no pocas convicciones de Vox", acaba mandando un mensaje similar al anterior artículo: "Como periodistas nunca vamos a someternos al poder que intenta callarte (...) venga de Podemos o de Iván Espinosa, llamando a un boicot contra ABC".

El editorial denuncia que hay dirigentes del partido con modos autoritarios, mencionando concretamente a Espinosa de los Monteros y Rocío de Meer. "Solo pretenden coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Solo conciben una sumisión de la prensa a sus exclusivos intereses, y solo hay «amigos» o «enemigos» en la medida en que se claudica o no a sus puntos de vista, a sus instrucciones, a su manera de entender la política y a sus estrategias (...) En eso, su criterio es idéntico al de Podemos", dice ABC. En el texto defienden su cobertura y señalan que probablemente son quienes han informado "de forma más amplia de la campaña de acoso, agresiones, coacciones intimidatorias y ataques que sufre Vox".