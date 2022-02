Lady Machetes, el apodo de Vox a Ayuso por echarle en cara sus ataques a los 'menas', se convierte en TT

La ultraderecha se encuentra inmersa en una guerra con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En las últimas horas y tras una respuesta a Vox, seguidores de la formación han empezado a llamarla 'Lady machetes'. Todo comenzó este jueves, después de que Ayuso les echara en cara sus ataques constantes contra los menores extranjeros no acompañados.

En su intervención, la portavoz de la formación de extrema derecha en el parlamento regional, Rocío Monasterio, relacionó los ataques producidos el pasado fin de semana en Madrid con estos menores, a lo que la líder del Gobierno regional respondió que la delincuencia "no está relacionada con el origen de las personas" y pidió al partido que dejen de mezclar a los menores no acompañados con todos los problemas que ocurren en la región, porque los integrantes de estas bandas criminales son "tan españoles como Abascal, como usted o como yo".

Tras ese capítulo, Vox no se quedó quieto y respondió a la presidenta en redes sociales, tanto desde la cuenta institucional, como desde la del propio presidente, Santiago Abascal. Pero sus seguidores fueron más allá y comenzaron a llamar por redes a Ayuso con el nombre de Lady Machetes –fueron las armas utilizadas en esos ataques–. Uno de ellos fue Arturo Villa. El hijo del exalcalde de Boadilla del Monte investigado en el caso Gürtel respondió a la presidenta madrileña que "los extremeños y andaluces que llegaban a Cataluña no iban apuñalando ni violando en manada": "No engañas a nadie, Lady Machetes", espetó.

Los extremeños y andaluces que llegaban a Cataluña no iban apuñ***ndo ni viol**do en manada.



No engañas a nadie, Lady Machetes. https://t.co/1aEpr0u4tu — Arturo Villa 🇪🇸 (@ArturoVilla_) 10 de febrero de 2022

Minutos después lanzó otro tuit con el mismo apodo y refiriéndose implícitamente a Ayuso, quien había pasado "de Lady Madrid a Lady Machetes".

De Lady Madrid a Lady Machetes en solo 9 meses.



Se nota que hizo las paces con Teodoro. — Arturo Villa 🇪🇸 (@ArturoVilla_) 10 de febrero de 2022

La expresión no ha pasado inadvertida para los usuarios de la popular red social, que no han tardado en convertirla en tendencia, con comentarios de todos los colores e ideologías: "Esto no lo vimos venir", "What a time to be alive (qué momento para estar vivo)" o "Solo es un paripé entre la derecha y la ultraderecha" han sido algunas de las reacciones de los tuiteros.

Madre mía los fascistas de v🤢x, acosando a ayuso con el mote de #ladymachetes. What a time to be alive — Alex (@alejandroPG1990) 11 de febrero de 2022

Lo de la ultraderecha llamando lady machetes a Ayuso no lo vimos venir — Dani Carpio (@Dani_CarpioM) 11 de febrero de 2022

No nos vengamos arriba. No ha estallado la #FachaWars en #Madrid entre la cubana avinagrada aka “Monjasterio” y la chulapa pirada aka “Lady Machetes”. Sólo es un paripé entre la derecha ultra y la ultraderecha. Pero no nos engañemos. Son la misma mier*a. — ElizaldeKat (@ElizaldeKat) 11 de febrero de 2022

He dudado si entrar o no en el TT Lady Machetes al pensar que sería un personaje de algún juego.

Al final me he decidido y, sí, es el personaje de un juego de realidad verdadera llamado "Madrid Kill" donde la ultraderecha hace que se pelea hasta que pasen las elecciones de #CyL. https://t.co/bQySaMyXrv — MANUEL F. TORRES🔻 (@MANUELFTORRES1) 11 de febrero de 2022

Lady Machetes y la hija del hacendado: guerra en la plantación de azúcar, el origen. — Héctor ⵣ۞ (@Bobores) 11 de febrero de 2022

El presidente de Vox también respondió a las palabras de Ayuso durante su intervención en la Asamblea. En un mensaje de Twitter Santiago Abascal reclamó que los políticos tienen que "ser claros y decir si están dispuestos a afrontar el problema", refiriéndose a la inmigración.

Hay un gravísimo problema con la inmigración ilegal, con el efecto llamada y con la imposición del multiculturalismo que trae delincuencia e inseguridad.



Los políticos tienen que ser claros y decir si están dispuestos a afrontar el problema y qué medidas se deben tomar. https://t.co/QipMjTjuJj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) 10 de febrero de 2022

Media hora antes, Vox había criticado en redes sociales las palabras de Ayuso, a la que acusaba de "comprar el discurso de la izquierda" en lugar de "señalar el origen del problema (de la integración de la población inmigrante en Madrid)". De hecho, las palabras de la presidenta regional provocaron aplausos en la bancada de la izquierda durante el pleno.

Ayuso reconoce que hay un problema de integración de la población inmigrante en Madrid pero prefiere comprar el discurso de la izquierda en lugar de señalar el origen del problema.



No es muy difícil de entender.



⬇️ HILO ⬇️ https://t.co/uWInwRYa7r — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 10 de febrero de 2022

Pero por si quedaba alguna duda de si Ayuso había tenido un pensamiento de izquierdas al dirigirse a Rocío Monasterio, la propia presidenta se ha encargado esta mañana de responder al tuit de Arturo Villa alegando que sus palabras en el pleno de este jueves no eran contra Vox con quien, dice "mantiene una buena relación". "Es en contra del comunismo que está destrozando nuestras instituciones y a favor del Madrid abierto, integrador y la libertad que España ha ganado con tanto sacrificio", ha zanjado.

Mi mensaje no es contra Vox, con quien mantengo una buena relación, y así seguirá siendo aunque discrepemos.



Es en contra del comunismo que está destrozando nuestras instituciones y a favor del Madrid abierto, integrador y la libertad que España ha ganado con tanto sacrificio. pic.twitter.com/l2ufVo82XA — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 11 de febrero de 2022

Eso también ha traído respuestas de los tuiteros: "Se rebaja con un tío que la llama Lady Machetes metiendo al comunismo y encima por la única cosa que ha dicho razonable en dos años", decía un usuario de la red. "No es el comunismo quien te ha llamado Lady Machete", replicaba otro. "Déjese de falsos alarmismos y mentiras, que donde gobierna el PP los ciudadanos ( trabajadores ) pierden derechos", le recriminaba un tercero.

Se rebaja con un tio que la llama Lady Machetes.. metiendo al comunismo. Quilombo total.. y encima por la única cosa que ha dicho razonable en dos años o quizás en toda su vida?? Es asi no?? pic.twitter.com/YFIkAs3b3O — Sayonara (@Sayo_P75) February 11, 2022

No es el "comunismo" quien te ha llamado "Lady Machete". — Santiago Armesilla (@armesillaconde) February 11, 2022