Losantos declara la guerra a los antivacunas tras recibir amenazas: "Ultracarcas bebedores de lejía"

Federico Jiménez Losantos ha respondido este miércoles a la "campaña" de acoso que están recibiendo el periodista y la cadena donde trabaja, esRadio, por parte de los movimientos antivacunas tras reprochar a Santiago Abascal que mantuviera una postura "muy irresponsable" por su rechazo a decir si se había vacunado. "Con vacunas hubiesen fallecido muchas menos personas. Les da igual a estos mendrugos, estos mamarrachos que llaman asesinos a quienes defendemos las vacunas", ha dicho Losantos en los micrófonos de esRadio, y luego ha añadido que los "asesinos" son "quienes no vacunan a sus hijos y niegan que las vacunas salvan vidas".

El locutor de esRadio ha comparado el acoso con otras "campañas en contra" que dice haber recibido en el pasado: "Me han sentado en el banquillo Felipe González, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero...", ha asegurado, y ha presumido de haber "salido de todas". Losantos ha afirmado que esa "gentuza" está tratando de "hacerse con una parte de Vox" y que "va a tener dos televisiones, al menos una prácticamente la tiene, para hacerse ver". A continuación les ha acusado de "hacerse el chulo con los malditos liberales que hemos sobrevivido desde hace más de 20 años en Libertad Digital y 13 años en esRadio".

Jiménez Losantos ha afirmado que "han muerto 140.000 personas de COVID", pese a que el dato oficial que registra el Ministerio de Sanidad era de 85.983 fallecimientos hasta este martes, para defender que "con vacunas hubieran sido muchísimas menos". Y ha llamado a los negacionistas "ultracarcas bebedores de lejía, que dicen que con cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte o que el COVID es falso". En otro momento se ha referido a ellos como "extremistas descerebrados y cuatro nazis en paro". "No cabe un tonto más, ni en el Gobierno ni en la extrema extrema extrema oposición", ha sentenciado el periodista.

En una entrevista el pasado viernes, Abascal se negó a revelar si se ha vacunado o no contra la COVID-19 en una entrevista en esRadio. El líder de Vox se preguntaba en esa intervención "desde cuándo hay que declarar" en público sobre asuntos de salud y afirmaba que Vox ha defendido "desde el principio" que todos los españoles que deseen vacunarse tengan acceso a ello y, quienes no quieran, cuenten también con libertad para ello.

Ante sus palabras, Jiménez Losantos le respondía que "los españoles tienen libertad para vacunarse o no" y le reprochaba que tiene una "responsabilidad" frente a sus votantes, por lo que su postura "es muy irresponsable". "Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos. En esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado porque me contagia y me quedo sin redacción. Entiendo el argumento de la libertad, el liberal por antonomasia (...) pero luego la vida cotidiana es más arrastrada y tienes que negociar con la realidad. Y negociar con la realidad es la vacunación", decía entonces el periodista.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha manifestado en Twitter su "apoyo a Federico Jiménez Losantos y todos los profesionales de esRadio ante la campaña de acoso que sufren". "Afortunadamente, el sector antivacunas es marginal en España y la gran mayoría estamos del lado de la ciencia y la salud", ha defendido.