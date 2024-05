Óscar Puente: “Conozco a algún asesor que sufre con los limones aunque no deje de añadirlos a sus ocho gin-tonics diarios”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en un ácido discurso a la concesión del galardón “Premio Limón Especial” en la última edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana, que se otorgan en función de la relación de las diferentes personalidades con la prensa: Naranja al de mejor comportamiento y Limón al que menos facilidades da.

En el vídeo compartido para aceptar el premio, Puente hace un alegato sobre las “bondades” del limón como herramienta para luchar contra los virus “con más propiedades que el ibuprofeno”. “Para el organismo de la democracia combatir los virus es muy importante, ya se sabe: si escuece es que cura. Sinceramente no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor que también sufre con los limones aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gin-tonics diarios”, lanza el ministro.

El titular de Transportes también ha ironizado con que se le consulte cuando la Peña Periodística Primera Plana decida instaurar “el Premio Macedonia” que, “como todo el mundo sabe, es una locura de frutas”: “Tengo una clara candidata”.

El ministro de Transportes finaliza con una promesa para portarse mejor en el futuro: “Para nuestras abuelas el limón tenía propiedades pedagógicas: cuando un niño decía palabrotas bastaba con amenazar con que se le frotaría la lengua con limón para que comenzara a hablar como un catedrático. Yo con Twitter, que es el limón de nuestros tiempos, no he conseguido tanto. Por eso decía que este premio es inmerecido. Me esforzaré más en el futuro a ver si el año que viene me gano el Premio Naranja”.