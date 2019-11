"Hasta luegui": la respuesta del Celta a un aficionado crítico con el compromiso del club contra la violencia machista

"Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta: no". Es el cartel con el que los jugadores del Celta de Vigo denunciaron la violencia machista el pasado domingo en un partido contra el Getafe. A uno de sus aficionados esa iniciativa no le entusiasmó: "Que el Celta apoye el apartheid hembrista me duele mucho", dijo el usuario a través de su cuenta de Twitter: "Tenéis un aficionado menos. La violencia es humana, no de género". El Celta le respondió con un sencillo "hasta luegui".

"Fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta: NON". O RC Celta dedicou o seu último partido á loita contra unha das principais eivas da nosa sociedade. — RC Celta (@RCCelta) November 5, 2019