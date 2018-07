Una mujer relata acoso e intimidación en un viaje en Blablacar

"Me ha vuelto a decir que me fuera con ellos a Alicante. No. Entonces te raptamos. Esta ha sido la frase por excelencia del viaje. Me ha llegado a decir que les dijera a mis padres que no iba a llegar a casa". La usuaria de Twitter @AitanaFillol denuncia haber sufrido acoso e intimidación por parte de otro pasajero en un viaje de Blablacar de tres horas hasta Valencia.

"¿Ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar? ¿Qué pasa? Estás incómoda, ¿eh? No sé... te veo rara", son algunos de los comentarios que, según Fillol, un extraño le dirigió en voz baja durante el viaje.

La usuaria cuenta que, aunque ella era la única pasajera registrada en la aplicación, al llegar se encontró con dos hombres además del conductor. Uno de ellos, el que se sentaba atrás con ella, comenzó a hacerle comentarios de mal gusto sin que los demás lo advirtieran, llegando a sugerir en varias ocasiones que querían raptarla.

Según ella, el conductor no era consciente de esta situación, que se prolongó durante las tres horas de viaje y le produjo ansiedad. Finalmente, la chica aprovechó una parada para recoger a otra persona para huir antes del fin del trayecto previsto.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y me ha dicho: ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar? Yo estaba temblando (sí, todo esto con ese tonito de mierda casi susurrando y serio, riéndose de mí por dentro seguramente) — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y en una de esas preguntas me ha dicho: qué pasa, estas incómoda eh? Le he dicho que no pero al verme a mí misma en el retrovisor me he visto los ojos casi llorando, con cara de pánico. Y ha dicho: no sé, te veo rara... — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Desde Blablacar lamentan la situación y censuran este tipo de comportamientos. Aseguran que se enteraron por las redes sociales y se pusieron en contacto con la usuaria para mostrarle su apoyo y su disposición a colaborar si quisiera denunciar. La plataforma ha intentado contactar con el conductor, y al no obtener respuesta, este ha sido expulsado temporalmente de la misma, "hasta conocer su relato".

Según Blablacar, el conductor tenía siete opiniones positivas de mujeres y una negativa, pero era por llegar tarde."Expulsamos de la plataforma a todo aquel que atente contra las normas de nuestra red social y contra la dignidad personal", recalcan.

También han recordado que la plataforma ofrece la opción "Ladies only" para viajar sólo con mujeres, aunque señalan que no es muy utilizada.