Los lunes por la mañana, cuando el común denominador de los mortales se presenta en la oficina o en su puesto en una fábrica, Luis Fabra se las ingenia para encontrar chistes. Para ser gracioso. "Aunque uno no siempre está de buen humor", reconoce. "Hay veces que sí, que tienes la gracia subida y los chistes te salen solos, pero otras hay que tirar de oficio, de profesión", especialmente si uno trabaja en un late night diario y todavía más si es uno de tanto éxito como La Resistencia. Para que David Broncano, Jorge Ponce o Ricardo Castella salgan cada noche al escenario y se pongan bajo el foco, un equipo de diez guionistas moldean a diario, junto con los propios protagonistas, unas secciones —una comedia—, que no pueden defraudar, que tienen que ser siempre de máximo nivel. "Si un día no estoy inspirado yo", apunta, "lo está otro compañero". Y, si no, otro. El caso es encontrar ese guiño que nadie más ha visto. "En definitiva, el chiste es descubrir un matiz ingenioso y gracioso en algo que es evidente, que está al alcance de todos". Esa es, sin lugar a dudas, una de las marcas de la casa de La Resistencia.

