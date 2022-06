¿Puedo solicitar una incapacidad permanente parcial siendo trabajador autónomo?

La incapacidad permanente parcial es el menor grado que se reconoce en lo que se refiere a una discapacidad. Es por eso por lo que este grado de invalidez resulta un poco más especial que el resto y cuenta con unas características muy especiales para las personas que accedan a esta incapacidad. Pero, ¿Puedo acceder a la incapacidad permanente parcial siendo un trabajador autónomo?

En su página web, la propia Seguridad Social define el grado de incapacidad permanente parcial como aquella que “ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% debido a una lesión o enfermedad”. Eso sí, al no ser un porcentaje de discapacidad muy alto, la incapacidad permanente parcial no implica el abandono del puesto de trabajo del empleado, como sí que ocurre con otros grados de discapacidad.

¿Quiere esto decir que un trabajador autónomo puede solicitar la incapacidad permanente parcial? Muchos autónomos tienen ciertas dudas sobre el derecho a recibir una pensión de incapacidad permanente parcial al no saber si realmente pueden solicitarla.

Incapacidad permanente parcial en autónomos

Lo cierto es que los trabajadores autónomos también tienen la opción a recibir una incapacidad permanente parcial. Eso sí, en este caso solo la podrán obtener cuando la incapacidad surja a raíz de una enfermedad profesional o accidente de trabajo. En el caso de los trabajadores por cuenta propia no sería válido cualquier otro motivo.

La incapacidad permanente parcial no conlleva la perceción de una pensión mensual, sino que genera una indeminzación económica momentánea, es decir, que se cobra en un pago único. Esto quiere decir que, de ser concedida, se propondrá una cantidad y se pagará al trabajador en una sola ocasión.

Por esto, la incapacidad permanente parcial no puede volver a ser revisada por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como sí ocurre en otros grados de incapacidad. Una mejora en el estado de salud de una persona con incapacidad permanente parcial no implica que deba devolver el dinero de la indeminzación. Además, es compatible con todo tipo de empleos.

¿Cómo puedo solicitar una incapacidad permanente parcial?

Para poder solicitar una incapacidad permanente parcial es necesario cumplir con ciertos requisitos, tanto si se es un trabajador autónomo como si se trabaja por cuenta ajena. Estos requisitos son indispensables para poder recibir la indeminzación:

No tener la edad ordinaria de jubilación.

Estar en situación de jubilación anticipada y no tener la edad ordinaria de jubilación. Estar en situación de alta o asimilada al alta.

En caso de que la incapacidad permanente parcial derive de una enfermedad profesional o de un accidente, la Seguridad Social no exigirá ningún requisito de cotización, cosa que sí podrá hacer cuando las causas sean otras.