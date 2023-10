Antonio López: “Ya somos muy pocos los pintores que trabajamos en la calle”

El pintor manchego, uno de los grandes maestros españoles del último medio siglo, expone estos días en Sevilla dos paisajes de la ciudad y otro de Madrid inacabados, un gesto poco habitual por parte de un artista de su calibre. La muestra, Arquitecturas en proceso, puede verse en la sede del Colegio de Arquitectos sevillano, donde el autor atiende con amabilidad y paciencia a todo el que se le acerca. De paso, explica los porqués de estas obras sevillanas y deja una receta de lo más sencilla: “Lo más importante al pintar un cuadro es desear hacerlo”.

Lleva trabajando en estos cuadros desde hace más de 11 años, y ahora los expone sin estar terminados.

Bueno, yo llevo mucho tiempo con la intención de hacer Sevilla, de pintarla, pero hasta que no encontré el sitio no me puse. Yo venía aquí, miraba, la gente me llevaba a un sitio, me llevaba a otro y nunca lo acababa de ver. Pero cuando subí aquí [a la Torre Schindler, en la Cartuja] y vi el río, que partía la ciudad por la mitad, que era el eje de la pintura, y vi cómo la ciudad se alejaba, pues me maravilló.

¿Y por qué pintar Sevilla, por qué la eligió?

A mí me gusta mucho Andalucía, me gusta mucho Sevilla porque aquí ha nacido gente que para mí tiene mucho valor. Algo tendrá una ciudad cuando ha dado esa gente, a mí eso me llama mucho la atención.

¿Qué le ofrece Sevilla a su obra, tiene una luz dura o con contrastes?

No, no, es más dura la de Madrid. Aquí la luz es irisada, porque Sevilla está a un nivel del mar muy bajo y está el Guadalquivir, no puede ser igual que la de Ávila. Tiene hasta tonos azulados rosados, en Sevilla la luz es más tierna y más dulce, en otras zonas es más seca.

Quería pintar Sevilla pero no me quería poner en según qué sitios muy próximos, muy sevillanos. Quería distanciarme de la ciudad y verla a cierta distancia

¿Y eso es mejor o peor a la hora de plasmarlo?

Si te gusta, lo vas a saber hacer. Yo creo mucho en eso, porque además éstos no son cuadros de encargo, son cuadros que los haces porque te gusta mucho y lo deseas, así que siempre saldrá algo de todo eso.

Cuando empieza un cuadro comenta que precisamente lo más importante es eso, iniciarlo, que ya llegará el momento de terminarlo.

Lo más importante al pintar un cuadro es desear hacerlo, y luego encontrar el lugar. Para mí ese proceso ha sido largo, quería pintar Sevilla pero no me quería poner en según qué sitios muy próximos, muy sevillanos. Quería distanciarme de la ciudad y verla a cierta distancia, para así poder verla.

¿Y por qué ese punto de vista, alejado de los paisajes históricos de la ciudad?

Lo importante es que estuviese el río, tenía que estar. Para mí, Sevilla no es Sevilla sin el río.

¿El río es más importante que la propia arquitectura?

Es el río unido a la arquitectura. El eje es el río, el agua, porque el Guadalquivir forma parte de Sevilla. Si no está el Guadalquivir, seguramente Sevilla no sería como es, como también le pasa a Córdoba.

Estas dos obras son las únicas que tiene sobre Sevilla, pero en su momento empezó a trabajar también en un retrato del ahora rey emérito por encargo de la Real Maestranza.

Tengo cuadros empezados de Sevilla para el fondo del del rey, pero se han quedado en Madrid, no los he traído aquí a esta exposición porque me parecía más interesante esto. Además, de ese cuadro ya no se habla, seguramente habrá otra persona que lo habrá hecho o se ha dejado de hacer, no lo sé. Ya no me han llamado para eso de la Maestranza, antes me llamaba alguien de vez en cuando y ya me dejó de llamar.

¿Pero considera que el encargo sigue en marcha?

Yo no me lo planteo. Si no me llaman, no sigue en marcha.

En cuanto a los paisajes, ¿cree que les queda mucho para terminarlos?

Tengo que hacer una descripción de la ciudad más afinada, cada caso tiene que ser una descripción del lugar. A mí me gusta mucho el lugar y seguramente no volveré a pintar otro cuadro en Sevilla, así que quiero que sea una pintura lo más acabada posible, que sea una descripción muy completa de la acción.

¿Su objetivo ahora es más terminar cuadros que empezar otros nuevos?

Empezar es más fácil que seguir, y además me gusta lo que he elegido en Sevilla, me gusta mucho, creo que no voy a encontrar un sitio mejor. Así que lo voy a seguir como pueda.

Seguramente no volveré a pintar otro cuadro en Sevilla, así que quiero que sea una pintura lo más acabada posible, que sea una descripción muy completa de la acción

¿Estos paisajes van a ser la mejor manera de recordar su relación con Sevilla?

Hombre, yo amo mucho todo lo que Sevilla representa para mí como el espacio en el que ha surgido gente que tengo mucho amor por ella, eso es lo que me parece más importante. Cada lugar, hasta mi pueblo, tiene algo que no lo tiene más que ese lugar, algo que lo representa, que lo caracteriza y que lo pone en valor.

¿Y qué es ese algo en Sevilla?

Bueno, que Sevilla es una naturaleza muy privilegiada, con el agua, y luego una historia que ha ayudado a construir la ciudad. En Sevilla está el mundo y está la Giralda, en mi pueblo no está la Giralda.

Por cierto, este verano se volvió a destacar mucho que se fuese a pintar a la Puerta del Sol, ¿tan extraordinario es ya ver que un pintor salga a la calle?

Es una rareza. Antes, en el siglo XIX, los pintores empezaron a salir al tema. Los colores estaban dentro de los tubos y salían a pintar, todos, como Cézanne o Van Gogh. Todos salían fuera de su estudio, iban a pintar directamente ante el tema, pero eso prácticamente ha desaparecido, la pintura ha cambiado muchísimo y ya somos muy pocos los pintores que trabajamos en la calle.

¿Eso significa que para terminar estos cuadros va a seguir viniendo a Sevilla?

Tengo que venir a Sevilla a hacer pequeños apuntes de los trozos, los cuadros no los voy a mover otra vez porque van a sufrir demasiado. Me los voy a llevar a casa a Madrid y voy a venir a Sevilla a hacer apuntes de color.