Más de diez días sin agua potable en Lora del Río: un episodio de turbidez sin precedentes

Lora del Río tiene “un problema que viene de lejos” con las aguas, pero ahora bajan especialmente revueltas. Han pasado más de diez días desde que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía decretó el agua de este municipio como no apta para el consumo humano, pero en el pueblo no tienen claro cuánto tiempo han estado consumiendo este recurso sin contar con los niveles de calidad permitidos.

La “confusión” que recrimina la oposición y cala ya a la población tiene que ver con las fechas, pues hasta el 27 de octubre el Ayuntamiento loreño no recibió la notificación por parte de la delegación territorial de Salud en Sevilla decretando la no potabilidad del agua por la presencia de manganeso en 388μg/L (es decir, una cantidad 246% por encima del máximo legal permitido, establecido en 80 μg/L), aun cuando en el informe de Salud consta que el día 5 llegaron los primeros resultados (de una muestra realizada el 18 de septiembre) que advertía ya de la presencia de manganeso duplicando los parámetros establecidos.

Así lo confirman a SevillaelDiario.es fuentes municipales que insisten en remarcar que el alcalde no tuvo “constancia oficial” de este informe hasta el mismo día 27. Fuentes de la Consejería competente lo constatan, al indicar que se informó una vez emitida la resolución, siguiendo el procedimiento habitual. De modo que el día 9 se repitieron las analíticas y no se declaró la no aptitud hasta tener la confirmación (casi 20 días después) porque “así lo marca la norma”, según explican desde Salud Pública. Estas mismas fuentes explican que los análisis los llevó a cabo un laboratorio externo, “puesto que en la actualidad no es posible analizar ese parámetro [el manganeso] en los laboratorios propios”.

La cuestión es que desde finales de octubre en Lora del Río no se puede consumir agua directamente del grifo, aunque no hay inconveniente en que se utilice para la limpieza del hogar y la vajilla, así como para aseo personal. Otra cosa es que los vecinos puedan hacerlo, pues al superar el valor paramétrico de manganeso, presenta tal grado de turbidez que más que limpiar mancha como si fuese café.

Falta de claridad y de transparencia

De esto dan buena cuenta los casi 18.600 habitantes de la localidad, que llevan presenciando desde el verano cómo el agua oscura se cuela cada vez en más hogares. Esos episodios de turbidez (síntoma de alta concentración de manganeso, tal y como recoge el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro) son, en realidad, “un problema que viene de lejos y que se replica en verano siempre que hay sequía”. Lo explica el portavoz y secretario general del PSOE en Lora del Río, Francisco Carrasco, apuntando como causas del mismo a la escasez hídrica del pantano José Torán y a las infraestructuras “obsoletas” que acumula la localidad, tras 26 años de gestión privada sin que se hayan realizado “las inversiones necesarias”.

Sin embargo, “nunca se había metido en el mes de noviembre, ni afectado a todo el pueblo”, asevera quien ostentó un año la alcaldía, poniendo énfasis en que nunca antes “nos habían declarado el agua no apta para el consumo humano”. En este extremo, el líder socialista en el municipio loreño denuncia como problema “más grave” el tiempo que ha transcurrido desde que se obtuvieron los resultados del primer análisis (el 5 de octubre) hasta que se implantó la restricción en el consumo (el día 27 de ese mes). Algo que desde el Ayuntamiento achacan al protocolo de Salud (quien se encarga de realizar las pruebas y emitir la alerta sanitaria), pero que Francisco Carrasco considera responsabilidad del alcalde, Antonio Enamorado (PP), como actual operador del agua en el municipio.

En línea similar, su homólogo de Izquierda Unida, el concejal Miguel Ángel Rosa, achaca este episodio “inaudito” a la gestión “caótica” que está desempeñando el Gobierno municipal en materia de aguas. Área que él mismo gestionó durante el año que formó parte del equipo de Gobierno. “La población está verdaderamente preocupada porque no sabe cuánto tiempo ha estado consumiendo agua siendo no apta”, expone el compañero de oposición de Carrasco, acusando a Enamorado de “falta de claridad y trasparencia” de cara a los vecinos.

De ahí que exija responsabilidades políticas por unos hechos que considera “muy graves”, apelando a que se trata una cuestión de salud. De acuerdo con una publicación del National Institutes of Health del Gobierno de Estados Unidos, consumir agua con altas concentraciones de manganeso puede hacer que algunas personas desarrollen toxicidad con síntomas como temblores, espasmos musculares, problemas de audición, insomnio, inapetencia, dolor de cabeza, irritabilidad, debilidad o cambios en el estado de ánimo.

22 días consumiendo agua no potable

“No sabemos cuántos días hemos estado consumiendo agua de mala calidad”, abunda en ese sentido el edil socialista, quien exige también “transparencia” al Ayuntamiento. Si bien el portavoz del principal grupo de la oposición defiende que la postura del PSOE con respecto a este tema “siempre ha sido constructiva”, desde su formación han pedido la dimisión de Enamorado por “poner en peligro la salubridad” de los habitantes y no haber actuado “más rápido”.

Desde el grupo socialista están convencidos de que el regidor “tenía conocimiento” de los elevados niveles de manganeso, al menos 22 días antes de que Salud declarase no apta para el consumo el agua de Lora del Río. Carrasco lo sostiene amparándose en un decreto de alcaldía que asegura haber visto y en el que se recoge que el 5 de octubre llegaron los resultados de la muestra que se tomó el 18 de septiembre, advirtiendo ya de la presencia de manganeso en 181μg/L, un 126% por encima de los valores permitidos.

No obstante, fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que el alcalde no tuvo constancia de esos resultados hasta que el 27 recibió un mensaje de WhasApp a las 13:55h advirtiendo de la noticia. Asimismo, remarcan que no es competencia municipal decretar una alerta sanitaria y que el protocolo establece un contraanálisis tras los primeros resultados preocupantes, que se realizó el día 9 y cuyo informe definitivo con la correspondiente directriz prohibitiva no se notificó al Consistorio hasta el día 27. De hecho, el propio Antonio Enamorado también ha reprochado en declaraciones a Canal Sur que los resultados definitivos se demorasen cerca de 20 días.

¿Hasta cuándo?

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Lora del Río puso en marcha el plan de contingencia que continúa vigente y que contempla el reparto de agua embotellada y la puesta a disposición de los vecinos de tres camiones cisterna de 25 metros cúbicos cada uno, además de cinco tanques fijos repartidos por el municipio, cuyos gastos aún no se han cuantificado, según indican fuentes municipales a instancias de este periódico.

Lo que sí ha anunciado el Gobierno local es que va a destinar 200.000 euros de fondos propios para modernizar la Estación de Tratamiento de Aguas (ETAP) del municipio, en aras de aumentar la capacidad de tratamiento de potabilidad del agua, entre otras actuaciones de mejora. Por su parte, el PSOE aplaude que se inviertan en mejoras, pero apunta como “única solución efectiva al problema” adquirir una depuradora nueva pues, aseguran, “la actual no tiene capacidad para un pueblo como Lora del Río”. Desde el Consistorio atribuyen la alta concentración de manganeso precisamente a esa falta de “capacidad para tratar el agua” de la planta, agravada por la sequía que sufre el pantano, actualmente al 16% tras las últimas lluvias (al 14% en el momento del decreto).

Entretanto, la pregunta que sobrevuela Lora del Río es hasta cuándo. Hasta cuándo va a dejar de salir el agua oscura y hasta cuándo va a permanecer activa la restricción al consumo. Esa también es la pregunta que el Ayuntamiento querría responder, pero para ello precisan tres análisis consecutivos con resultados que sitúen los parámetros conforme a lo establecido y, de momento, avanzan a este periódico, “aún no ha salido ninguno positivo”. No obstante, el alcalde ha comunicado este martes que los trabajos que se están realizando (limpiado de tuberías y filtros) “están dando sus frutos” y augura que “pronto podremos ver cómo se restablece el agua potable” en esta localidad.