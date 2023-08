El fusilamiento de Blas Infante para el Centro de Estudios Andaluces: “Una consecuencia de la quiebra de la convivencia”

El 2 de agosto de 1936, un par de semanas después del Golpe de Estado contra la II República española, Blas Infante, conocido como padre de la patria andaluza, fue detenido en su casa por miembros de la Falange. Su detención terminaría en fusilamiento el día 10 de agosto. Con motivo de dicha efeméride, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, ha publicado un hilo recordando esa historia. Sin embargo, el final de dicho hilo, ha rematado el relato con la siguiente frase:

“Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal”.

Este final ha desatado las críticas en la red social. Y no ha pasado desapercibido para los colectivos memorialistas e historiadores especializados que han reprochado a esta fundación pública y dependiente de la Consejería de Presidencia, la banalización del golpe.

Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal. #Efemérides #Historia #BlasInfante — Centro de Estudios Andaluces (@CEAndaluces) 2 de agosto de 2023

Desde la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel, uno de los patronos y profesor de la Universidad de Córdoba, manifestaba en Twitter que Blas Infante “fue un andaluz asesinado por un golpe de Estado”. En esta misma línea, se expresa José Villa, historiador, pero se manifiesta más contundente: “No se trata de un error”, explica. “Es la enésima intención de la derecha de intentar encubrir este y otros asesinatos con la historia de que el ambiente era muy malo y no se podían entender. De que entonces no hubo más remedio, que había que salvaguardar la unidad de España. Eso es falso. Aquello era un Gobierno legal y hay un levantamiento de las clases dominante y conservadoras con los militares y con el apoyo con Alemania e Italia. El Centro de Estudios Andaluces ahora mismo es un referente oficial de la Junta, de su gobierno. ¿Esa es la postura del Gobierno andaluz?”.

Carlos Arenas, también historiador, afirma que “estos tardo-franquistas retuercen las palabras para terminar justificando el golpe de estado como algo inevitable por la quiebra de la convivencia. Una quiebra que provocó la derecha desde el mismo 14 de abril de 1931 y terminó culminando el 18 de julio de 1936 con el asesinato de Infante y de más de 50.000 andaluces, donde no hubo guerra civil sino genocidio. Franco y su secuaz Queipo fueron la causa de la quiebra. Ya está harto repetido para que ahora vengan estos a trumpizar la historia”. El historiador Francisco Espinosa también cree que la frase dice mucho: “La frase me parece que busca evadirse de la realidad. La quiebra de la convivencia no es más que la primera consecuencia del golpe militar del 18 de julio. El blanqueamiento es evidente”.

Paqui Maqueda, descendiente de represaliados y miembro activo del movimiento memorialista coincide en que es “una forma de falsear la historia, de manipularla, y de no visibilizar a las víctimas del franquismo. En este caso es Blas Infante, y hay otros muchos ejemplos. Esto ha pasado hoy y pasará, como con Lorca y Machado. Es sangrante, se le debe un respeto fundamental como padre de la patria”.

Desde la Coordinadora andaluza de Memoria, José Barragán, cree que “además de la manipulación y la tergiversación histórica, hay una falta absoluta de respeto. A la víctima concreta y al conjunto de víctimas y familiares de éstas. Considero también que es una incongruencia política del presidente de la Junta de Andalucía participar como patrono en el sostenimiento de una fundación que estudia la vida y obra de Blas Infante, que promueve su conocimiento, y a la vez ningunearla y ofender a su principal figura”. También de la Coordinadora, el portavoz y vicepresidente Antonio Manuel Mateos, explica que hay dos aspectos: “La pregunta es ¿dónde están aquí los que quebraron la convivencia?. La tergiversación histórica que permanentemente hacen desde las administraciones públicas para salvaguardar el relato que nos dejaron pervertido por la mano de los represores y, por supuesto, la falta de respeto que hacen por esta víctima y, por ende, con el resto”. “Es un guión revisionista y negacionista”.

Aclaración del Centro de Estudios Andaluces

El Centro de Estudios Andaluces, que ha reusado hacer valoraciones a este periódico, ha publicado a las pocas horas una aclaración a la frase mencionada explicando que “la quiebra de la convivencia tuvo como resultado el golpe de Estado, la Guerra Civil y una dictadura de 40 años”.

La quiebra de la convivencia tuvo como resultado el golpe de Estado, la Guerra Civil Española y una dictadura durante 40 años. A los pocos días, el 10 de agosto de 1936 fue asesinado Blas Infante, en el kilómetro 4 de la Carretera de Carmona.

. — Centro de Estudios Andaluces (@CEAndaluces) 3 de agosto de 2023

Una aclaración insuficiente para algunos de los mencionados en esta información, como Antonio Manuel, de la Fundación Blas Infante, quien ha contestado al organismo público que “Vaya componenda. La quiebra de la convivencia fue resultado de un golpe de Estado, no a la inversa. Dejen de hacer el ridículo, pidan disculpas y bórrenlo”. “Es lógico que nos cabreemos, porque ya vale, ¿no?”, manifiesta el historiador Vallín.