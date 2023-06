Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla: “Pedro Sánchez es el primer patriota que hay en España”

Recién elegido por quinta vez alcalde de La Rinconada, todas con una aplastante mayoría absoluta, el pasado domingo el Comité Provincial del PSOE sevillano aprobó por aclamación su candidatura a presidir la Diputación de Sevilla, para lo que tendrá que entenderse con la coalición Podemos-IU al haber perdido los socialistas la mayoría absoluta por primera vez en la historia. Secretario general del PSOE de Sevilla, la federación más poderosa del partido en España, este domingo también acompañó en su mitin en Dos Hermanas a Pedro Sánchez, sobre el que reta con una pregunta: “¿cuáles son los motivos para no votarle?”.

Secretario general del PSOE de Sevilla, alcalde de La Rinconada y futuro presidente de la Diputación de Sevilla. Es usted el socialista con más poder de toda Andalucía, más incluso que Juan Espadas.

Lo importante es el poder institucional, ser alcalde de un municipio como La Rinconada y haber ganado con la mayoría que hemos obtenido, y obviamente también te da mucho peso ser presidente de la Diputación. Pero yo nunca he perseguido ser ni influyente ni tener un poder inmenso, no tengo grandes ambiciones de poder y he venido al PSOE a poner mi granito de arena, arrimar el hombro e intentar cambiar las cosas para ser más atractivos desde el punto de vista político y electoral. Y no me preocupa ninguna otra cosa que no sea esa. El líder del PSOE de Andalucía es Juan Espadas, yo tengo además una lealtad absoluta a mi secretario general y lo que voy a hacer es poner ese poder institucional y político a disposición del PSOE de Sevilla y del PSOE de Andalucía. Porque yo el poder no lo quiero para mí, lo quiero para repartírselo a los compañeros y compañeras y entre todos sacar esto adelante.

¿Estamos ante el nacimiento del javierismo?

No, no, en política y en el ámbito periodístico, si me permite, somos muy proclives a ponerle ismos a las cosas. Yo soy del PSOE, no creo en ponerle ismos a las cosas en un partido que tiene 144 años de historia, me da la sensación de que es hasta faltarle el respeto a la historia del partido. Yo soy del PSOE y no hay ni javierismo, ni espadismo, ni susanismo, ni sanchismo. El PSOE es el partido político más importante que hay en España, que en cada etapa se adapta a las circunstancias de la sociedad y que ahí es donde tenemos que movernos. Lo demás son inventos políticos y periodísticos, porque esto da mucho juego.

El PSOE viene de unas elecciones municipales en las que ha perdido 15 alcaldías, casi 25.000 votos y el PP se ha acercado a menos de seis puntos. ¿La hegemonía de su partido en Sevilla está en riesgo?

Bueno, eso lo viene diciendo el PP desde hace un montón de años, y la foto del 28 de mayo no dice eso. En Sevilla hemos ganado las elecciones por 55.000 votos, hemos sacado el 38% y el PP el 32% y tenemos 57 alcaldías frente a las 24 del PP, sigue habiendo 33 de diferencia. Hay una valoración razonablemente positiva de los resultados, porque evidentemente el que gana las elecciones no puede ser el que esté más preocupado. Pero sí es verdad que hemos tomado nota de que nos hubiera gustado haber sacado un mejor resultado aún, partíamos de la base de que queríamos mantener todas las alcaldías [el PSOE gobernaba hasta ahora en 72 municipios]. Tenemos que hacer un análisis profundo, porque el PSOE tiene que ser un partido competitivo desde el punto de vista electoral y que además sea atractivo para que la gente deposite en nosotros la confianza.

¿Es un fracaso la pérdida de Sevilla capital?

Hombre, pues claro: no hemos ganado las elecciones, teníamos la Alcaldía y no la hemos retenido. Se le podrá poner la palabra que se quiera, pero lo cierto es que no hemos conseguido el objetivo. Hay que hacer autocrítica, y evidentemente no estamos contentos.

En Sevilla capital hemos tenido un poco de exceso de confianza, no hemos sido capaces de transmitir nuestro mensaje y además no hemos hecho la mejor campaña posible

¿Y qué es lo que ha fallado en la capital?

Nunca hay un único factor en un resultado electoral. Ahora se podrán hacer mil valoraciones, pero el PSOE tenía un buen proyecto y tenía un buen candidato que ha sido un buen alcalde, dicho por todo el mundo de todos los espectros políticos de la ciudad. También hemos presentado un buen bagaje de gestión, la ciudad está en marcha, hay proyectos de futuro, se han captado más inversiones que nunca... Estamos analizando por qué los barrios más progresistas y de izquierdas siguen votando menos, y viendo por qué las encuestas decían una cosa hace unos meses y después ha habido una tendencia a menos. En ámbitos como Sevilla también tenemos que ver cómo puede afectar la política nacional en determinados aspectos, y analizar incluso por qué a nuestra izquierda tenían cuatro concejales y ahora han sacado dos.

¿Cuál es su análisis entonces?

Creo que el que se pierda en un único argumento hace una lectura sesgada, hay que hacer una valoración de todo porque todo ha influido un poco. Hemos tenido un poco de exceso de confianza, no hemos sido capaces de transmitir nuestro mensaje y además no hemos hecho la mejor campaña posible. Creo que se junta todo, pero la realidad es la que es y no queda más que levantarnos para empezar a reconstruir una alternativa que va a ser más falta que nunca en Sevilla, sobre todo después de escuchar el discurso de José Luis Sanz el otro día: no aporta nada nuevo ni aporta ninguna idea, vuelve a la tradición de la derecha conservadora sevillana. Tenemos que ser una alternativa muy útil, muy constructiva, pero también dura cuando tenga que serlo, porque aquí está en juego Sevilla y mucho nos tememos que esto va a quedar en un encefalograma plano.

¿Ve a Antonio Muñoz en el Ayuntamiento los cuatro años del mandato?

Esa es la voluntad que le hemos expresado a todos los candidatos del PSOE. Lo primero es que la democracia nunca se equivoca, hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, que nos han puesto en la oposición. Pero hay que tener en cuenta que en Sevilla capital hemos sacado 110.000 votos, y el voto es mucho más que una papeleta, lleva implícito un mensaje de confianza. No podemos fallarle a nadie de la ciudad, pero mucho menos a esos 110.000 sevillanos. Antonio Muñoz tomó posesión el otro día de su acta de concejal y va a ser el jefe de la oposición. Vamos a ver cómo va evolucionando todo, pero la voluntad nuestra es que evidentemente sea la figura sobre la que se construya el futuro de la capital.

Pero tendrán que preparar un nuevo candidato, ¿no? No parece que Muñoz vaya a repetir.

En política hablar de cuatro años cuando estamos a un mes de unas elecciones generales... En política ahora mismo se trata de empezar, y seguramente en Sevilla tendrá que haber primarias, así que ya veremos. Lo importante es que la gente tenga la seguridad de que el PSOE va a estar a la altura del sitio en el que nos han puesto. Vamos a estar muy vigilantes porque hemos dejado la ciudad níquel como aquel que dice, con un montón de proyectos lanzados. Nos vamos a encargar de que esos proyectos se lleven a buen puerto y de decirle a la ciudad que los hizo el PSOE, no vaya a tener la pretensión el nuevo gobierno de la ciudad de intentar construir un relato o una posverdad sobre proyectos que tienen una clara identidad socialista.

El gobierno local da por buena la situación económica y la atribuye a Juan Ignacio Zoido…

Sí, claro, y el otro día me decía a mí una mujer muy conservadora de mi pueblo que la subida del 8,5% de las pensiones ya la había dejado hecha Rajoy. No se puede jugar con la inteligencia de la gente, porque la gente es muy lista y el político que pretenda jugar con sus emociones o con su inteligencia se equivoca. Juan Espadas cogió el Ayuntamiento de Sevilla en 2015 en una coyuntura económica muy complicada, prácticamente bloqueado desde el punto de vista industrial y residencial. La Sevilla de 2023 es muchísimo mejor que la Sevilla de 2015 que cogimos los socialistas heredada de aquel gobierno de Zoido.

Desde un punto de vista ya más general, ¿qué le pasa al PSOE? Aunque ha retrocedido, en la provincia de Sevilla ha ganado, pero ha sido una excepción andaluza y nacional.

Creo que en política las incondicionalidades están acabando, aquí hay que convencer todos los días a la gente para que te vote y confíe en tu proyecto político. ¿Qué nos ocurre? Bueno, esto va de ciclos políticos y de la capacidad que tengamos de presentar un proyecto ilusionante. En la provincia de Sevilla tenemos buenos ejemplos, la gente no ha tenido ningún problema en votar al PSOE mayoritariamente en Dos Hermanas, en Alcalá de Guadaíra o en La Rinconada. A lo mejor tenemos que intentar comunicar mejor algunas cosas, porque creo que a nivel nacional ha sido una gran legislatura desde el punto de vista social.

Cuando lleguen los nuevos procesos congresuales del partido a lo mejor nos tenemos que replantear cuál es el perfil del PSOE del futuro, aunque creo que en la mayoría de los casos hemos sabido adaptar nuestros valores a los tiempos actuales

¿El PSOE es un enfermo al que se le ha diagnosticado el problema pero no se acierta con la medicina?

El PSOE tiene 144 años de historia y ha resistido en momentos mucho más complicados, por lo pronto con una dictadura. Es verdad que en el momento actual hay que mejorar en materia comunicativa, tenemos que conectar con sectores nuevos, con una gente joven con ese concepto de que la política no le importa mucho. Eso es un peligro no para el PSOE, sino para la democracia en general, necesitamos que la juventud esté muy involucrada y que sepa que al final la política y los partidos políticos toman decisiones que le afecta en el día a día. Cuando lleguen los nuevos procesos congresuales del partido a lo mejor nos tenemos que replantear cuál es el perfil del PSOE del futuro, aunque creo que en la mayoría de los casos hemos sabido adaptar nuestros valores a los tiempos actuales: cuando el PSOE se presenta con una foto clara, nítida y un proyecto solvente, la gente nos vota.

Al hablar de Antonio Muñoz ha comentado que a lo mejor el contexto nacional no ha ayudado, ¿eso significa que Pedro Sánchez le ha perjudicado?

Personalmente creo que no. No se puede negar que hay un clima general que es complejo, pero achacar a eso que hoy la derecha gobierne en Sevilla… Porque además, ¿qué política de Pedro Sánchez le ha podido perjudicar, que a más de 100.000 sevillanos se les ha subido la pensión el 8,5%? ¿Que el Gobierno de España haya desbloqueado el proyecto del Metro, que se haya anunciado ya que se retoman las obras de la SE-40 con el tema del puente, el incremento del salario mínimo interprofesional? Hay un clima enrarecido, eso es indudable, pero no creo que esa sea la razón, debemos mirarnos más al espejo que mirar al espejo de otros.

Pedro Sánchez ha arrancado este domingo en Dos Hermanas esta corta precampaña, ¿están en modo autodefensa preparándose para un chaparrón?

No, porque además el presidente del Gobierno sacó toda la artillería con eso de que el camino no puede terminar aquí. Ese es el mensaje, porque España es más social y más de la gente después de estos años muy complicados y difíciles. Nosotros estamos preparándonos para explicarle a los 50 millones de españoles lo que se ha hecho, y vamos a utilizar todos los medios que tengamos: nuestros alcaldes, que han estado explicando su proyecto local, ahora tienen la obligación y la responsabilidad de poner en valor todas las políticas del PSOE.

¿Tiene la sensación de que están ante un tsunami que es difícil contrarrestar?

A mí es que la palabra tsunami no me gusta mucho.

Bueno, pues de un maremoto.

Es que un tsunami es un maremoto grande… Pero no, no creo que estemos ante ese tipo de cosas, creo que hay mucho partido por delante. Vamos a ir a por todas a explicarle a la gente que esto va de que gobierne Pedro Sánchez o de que gobierne Feijóo, y de la diferencia que hay de modelo político. En esta legislatura el PSOE ha estado al lado de la gente, aprobando medidas para que la gente no sufriera las consecuencias de la crisis. Y esto dista mucho del modelo político con el que salimos de la anterior crisis, donde al final la gente que no creó la crisis fue la que la pagó con los recortes. Por eso creo que estamos ante la posibilidad de renovar ese compromiso social con miles y miles de ciudadanos de España.

¿Pedro Sánchez sigue siendo un buen producto político y electoral, es una marca vendible todavía?

Pedro Sánchez es el mejor producto que tiene el PSOE, es su mejor activo, es el presidente del Gobierno que ha tenido cuatro años en los que ya me hubiera gustado haber visto al PP al frente de este país en una coyuntura como la que ha estado. Pedro Sánchez es el primer patriota que hay en España, porque soy de los que piensa que el patriotismo no está relacionado ni con una pulsera ni con una bandera ni con un himno. Ser patriota es mirar por tu gente, y desde ese punto de vista ¿dónde están los errores de Pedro Sánchez? ¿Cuáles son las políticas que han perjudicado a la inmensa mayoría de los ciudadanos? Aquí la pregunta la vamos a tener que hacer al revés, ¿cuáles son los motivos para no votar a Pedro Sánchez?

No hay ni un solo ayuntamiento en el que gobiernen PSOE y Bildu, pero sí hay más de 140 con gobiernos PP-Vox

¿Lo que más pesa es que las marcas de independentistas y EH Bildu son radiactivas para buena parte del electorado?

Sí, claro, pero es que eso está construido sobre una mentira: el sábado tomaron posesión los alcaldes de toda España y no hay ni un solo ayuntamiento en el que gobiernen PSOE y Bildu, pero sí hay más de 140 con gobiernos PP-Vox. Lo del PP y Vox ya es a calzón quitado, sin máscaras y a cara descubierta. El PSOE lo que tiene es un acuerdo con Unidas Podemos, en el Gobierno de España no hay ministros de Bildu. Lo que pasa es que hemos llevado cosas al Congreso muy importantes para la sociedad y que el PP no ha votado. Y sin embargo, los independentistas de Esquerra han votado a favor. No creo que haya nadie que esté en contra de que Bildu votase a favor de subir las pensiones, de la reforma laboral o del salario mínimo interprofesional, ¿no? El problema es que el PP votó en contra de todo eso, igual que no votó a favor del impuesto a las grandes fortunas, a los bancos o a las energéticas. Ese es el debate, y la gente tiene que saberlo. El PSOE no tiene ningún acuerdo con Bildu, que dicho sea de paso se presenta a las elecciones porque es un partido legalizado.

¿Comparte entonces lo que dijo el delegado del Gobierno en Madrid de que EH Bildu ha hecho más por los españoles que la derecha?

No lo comparto, pero creo que lo explicó mal. No lo dijo bien porque hay veces que la gente no tiene un buen día, creo que quería decir que había sido más perjudicial el PP votando en contra de la subida de las pensiones que otros partidos que sí habían votado a favor.

Nos vamos a la provincia: como presidente de la Diputación in pectore que es ya, ¿en qué se va a diferenciar su gobierno del de Fernando Rodríguez Villalobos?

Lo primero es que a fecha de hoy soy un proyecto de presidente, tenemos que negociar las cosas. Ya se han pasado los trámites internos del PSOE, que no son pocos, ahora queda una toma de posesión que en principio será el 7 de julio, el primer día de la campaña electoral. Y para eso empezaremos una negociación, hablaremos con todas las fuerzas políticas y preferentemente, como no puede ser de otra manera, con la gente de Con Andalucía (Podemos-IU). ¿En qué se va a diferenciar? Yo soy de los que piensa que en política, para tener credibilidad, hay que aplicar lo que yo llamo la doble 'g', la 'g' de gestión y la 'g' de gobierno. La 'g' de gestión es que la gente tenga tranquilidad de que su dinero, que es suyo, está a buen recaudo y protegido en tus manos. Y la 'g' de gobierno es que la gente sepa hacia dónde te quieres dirigir, que sepa que tienes un plan.

¿Y cuál es ese plan?

Puede parecer algo de los años 80 lo que voy a decir, pero soy de los que piensa que es muy importante explicarle a la gente de Sevilla qué es la Diputación y por qué es importante que la gestione un gobierno socialista, porque son 500 millones de euros de presupuesto. Vamos a intentar crear una una Diputación más moderna, más acorde a los tiempos que corren, más cercana, que resuelva problemas, que equilibre, que tenga un plan para la capital. También vamos a hacer cosas en la capital, por qué no, y en el área metropolitana para buscar esa cohesión, y después vamos a trabajar de lleno en esas zonas más alejadas que tienen sobre todo el problema del reto demográfico, Tengo muchas ideas y creo que la clave de todo es que vengo limpio, en el sentido de que nunca he sido diputado provincial. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como que me van a tener que dar un poco más de tiempo para enterarme bien de todo esto. Pero tengo la ventaja de que no traigo ningún vicio adquirido y no tengo un modelo prefijado por haber estado en la Diputación, sino que vengo con el folio en blanco y dispuesto a escuchar mucho.

¿El PSOE va a usar la Diputación como un contrapoder a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, ahora en manos del PP?

Estoy casi seguro que sí, pero no porque yo lo pretenda, sino porque las políticas del PSOE son completamente diferentes a las del PP. Nosotros ponemos a la gente por encima de todo y el PP no, y lo dice alguien que es alcalde y que ha sufrido esto. Ni yo ni nuestros alcaldes y alcaldesas hemos tenido ni una sola ayuda en nada a lo largo de esta legislatura de parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Además, me tienen que explicar, y se lo vamos a ir recordando a Moreno Bonilla, eso que dijo de que si la gente votaba al PP en algunos pueblos podían ocurrir cosas maravillosas. Me tienen que explicar, y sobre todo a los vecinos de los pueblos que no han votado al PP, qué significa eso de maravilloso. ¿Que los colegios y las infraestructuras deportivas, culturales, sociales y sanitarias se van a hacer en los pueblos que gobierna el PP? Entonces estamos hablando de cosas más serias.

¿La Diputación va a hacer entonces un ariete del PSOE?

No, la Diputación va a intentar cambiar la provincia, va a generar una segunda modernización de los pueblos, va a poner recursos en los territorios y va a discriminar positivamente al que más falta le hace. Si hacemos eso, la diferencia de nuestras políticas se va a notar desde el primer día con la acción de gobierno de la derecha en Andalucía. Lealtad institucional, por supuesto, pero vigilantes porque nos tememos que en esta legislatura puede haber muchas sorpresas y que puede haber mucho sesgo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en sus políticas con respecto a las comarcas, a los territorios y a los pueblos.

¿Va a compatibilizar el cargo de presidente de la Diputación con el de alcalde de La Rinconada?

Sí, porque tengo claro que soy alcalde de La Rinconada, el primer alcalde que es presidente de la Diputación de Sevilla, y tengo un compromiso con los vecinos de mi pueblo. Es perfectamente compatible, y además yo soy una persona de equipo, uno de los grandes bagajes que puedo presentar en política es que he sido capaz de construir equipos. No me ha dado nunca miedo rodearme de gente buena, y si pueden ser mejores que tú, mejor, eso te facilita mucho las cosas. No tener que estar directamente metido en los problemas del día a día te permite elevarte y ver las cosas desde la globalidad, que es de donde yo creo que tiene que verlas un alcalde y un presidente de la Diputación.

Con respecto a las alcaldías, ¿Cantillana es, salvando las distancias, el equivalente al tamayazo en la provincia de Sevilla?

No, en los pueblos pasan cosas diferentes, pero la anomalía que se estaba produciendo en Cantillana era que entre IU y PP querían quitar al partido que había ganado las elecciones. Aquí no hay ningún tipo de trama, el tamayazo me da la sensación de que estaba por otro lado, ellos sabrán. Lo que había que hacer, sobre todo la gente de izquierda, era respetar la voluntad popular, como nosotros hemos respetado a IU en Alcalá del Río y en Arahal. Esos son dos ejemplos de que el PSOE no ha tonteado con la derecha, porque esa era una de las premisas y una de las líneas rojas innegociables.

Pero en Santiponce el PSOE sí se ha unido a IU para desbancar a los andalucistas.

Ahí no se ha seguido la directriz que dio la dirección provincial. Estamos analizando qué ocurrió el sábado pueblo a pueblo, y donde se hayan saltado las directrices del partido habrá que ver las medidas a tomar. Lo que ha pasado en Santiponce no tiene el aval del PSOE de Sevilla y por lo tanto tomaremos las medidas oportunas y lo primero que haremos es pedirle el acta a la concejala que ha incumplido.

Con los ayuntamientos el PSOE no ha tonteado con la derecha, esa era una de las premisas y una de las líneas rojas innegociables

¿El caso más rocambolesco es el de Algámitas?

De Algámitas puedo decir lo mismo que en Santiponce, que nosotros no hemos autorizado eso. Lo que ha pasado allí es tremendo, ha acabado de alcalde una persona que tiene el 10% de los votos. Aquí vamos a analizar dos cosas: qué medidas se toman y cómo revertimos la situación, hay que volver a lo que la gente votó. Nosotros queremos ganar todas las elecciones, pero cuando gana otro le damos la mano y aceptamos las reglas del juego con deportividad.

¿Y cómo se sale de este lío?

En Algámitas lo lógico es que haya un alcalde independiente [Unidos por Algámitas fue el partido más votado, empatado a cuatro concejales con el PSOE] o que nos pongamos de acuerdo con esa primera fuerza política. Lo que no tiene sentido es que el PP, con un concejal de nueve, gobierne en Algámitas, eso sí que es una anomalía democrática. ¿Es ilegal? No, pero es una anomalía absoluta, ¿quién va a entender eso en Algámitas? Nadie.

¿Algámitas y Santiponce son los únicos municipios en los que los concejales se han saltado las indicaciones de la dirección provincial?

Sí, en los demás pueblos todo ha ido todo muy normal. Hay sitios donde el día de la toma de posesión siempre hay alguna sorpresa en positivo o en negativo, porque en los pueblos pasan cosas diferentes. Lo de Algámitas ha sido un sorpresón y lo sentimos, en el último comité provincial pusimos la línea roja de que no íbamos a favorecer ningún gobierno en los que estuviera el PP. Han incumplido taxativamente las directrices y queremos que nos devuelvan las actas, que son del partido porque tú pones la cara por el PSOE, si quieres ir por libre te tienes que presentar por una candidatura independiente. Una vez que toma posesión, legalmente el acta es del candidato, pero formas parte de un partido político y nosotros tenemos que proteger la identidad y la seriedad de un partido que tiene 144 años, aquí no hace cada uno lo que quiere.