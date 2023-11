Laura Pausini, Persona del Año 2023 en los Latin Grammy, se reivindica como “la italiana más orgullosa de ser latina”

Quedan horas para que la comunidad latina adopte “legalmente” a Laura Pausini al bautizarla como Persona del Año 2023, una de las mayores distinciones que otorga la Academia Latina de la Grabación en el marco de la celebración de sus Latin Grammy. Para la cantante italiana, recibir este honor es sinónimo de convertirse en “la persona más afortunada del año”, así como de terminar de consagrarse como “la italiana más orgullosa de ser latina”.

Así lo ha manifestado la artista durante un encuentro con medios de comunicación celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, un día antes de que se celebre la ceremonia a la Persona del Año de la que será protagonista, por primera vez en 24 años, una profesional de la música nacida fuera de Latinoamérica o España.

Con la cercanía y la sencillez que la caracterizan, Laura Pausini ha afirmado que tal reconocimiento ha sido totalmente “inesperado”. Recibió la llamada del presidente de la Academia meses después de presentar la última edición de los Grammy Latinos junto a Luis Fonsi, Anitta y Thalía, pero nunca se imaginó que sería para comunicarle semejante noticia.

Primero porque su mente lo había descartado por “no tener sangre latina”. Y segundo porque “no siempre sé si estoy a la altura”, como ha señalado ella misma, apelando a los “problemas de autoestima” que la acompañan desde que era pequeña y que sigue trabajando para saber gestionarlos, según ha confesado la tercera mujer reconocida por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Años tras Gloria Estefan y Shakira.

Homenaje a una trayectoria de éxito profesional y social

En cualquier caso, el galardón que le concederá el próximo miércoles la Academia Latina se presenta como el mejor antídoto para combatir inseguridades, pues con él se reconocen 30 años “de éxito” en la industria de la música. Tres décadas en las que Pausini ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el planeta, ha ganado cuatro Latin Grammys, un Grammy, un Golden Globe y una nominación al Óscar por Mejor Canción Original con Io sí, mientras que sus canciones en diferentes idiomas se han convertido en hits de alcance mundial.

Más allá de encumbrar sus logros profesionales, con este homenaje también se pone en valor el compromiso social de la artista italiana, quien se ha volcado en luchar por los derechos humanos y colaborar en causas como la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+, erradicar el hambre, la pobreza, el cambio climático o la violencia contra las mujeres.

Actos de generosidad y altruismo que la protagonista de los Latin Grammy 2023 atribuye a la educación que le brindaron sus padres cuando vivía “en un pueblo muy pequeño” de Italia. En este punto, Laura Pausini ha recordado que es “una chica del campo”, que creció en una familia humilde y de firme conciencia social. Tanto que “cada navidad mis padres nos decían de pasar horas durante las vacaciones visitando a personas ancianas en el asilo”, ha rememorado la artista para explicar que “desde muy pequeña comprendí lo que es el altruismo, ser para los otros”.

Canto a la diversidad y la diferencia

Desde entonces, ha vinculado su trayectoria profesional y personal a cantar valores como la igualdad, la libertad y, sobre todo, la diversidad. “Amo la diferencia y me gusta luchar por ella desde mi trabajo”, ha defendido durante el encuentro previo a la gala en Sevilla. De hecho, su último disco Almas Paralelas está dedicado precisamente “al ser que no soy yo, a los otros”, ha explicado la compositora, antes de confesar que siente que “alguien me ha elegido para ser la voz de otras personas” y cantar sus historias.

De ahí que desde finales de los años 90, utilizara el lenguaje de la música y el espacio que le concedían sus videoclips para hablar de la diversidad cuando no estaba tan extendido hacerlo. “Desde que era niña, aun siendo de un pueblo, siempre me fascinaba poder conocer a alguien que no tuviera la misma mentalidad que yo”, ha compartido con los medios en una conversación cómplice e íntima.

Desde esta posición, Pausini ha abogado por poner en el centro de sus canciones la palabra “amor”, frente al “odio” que copa las noticias y los informativos de los últimos tiempos, según ha lamentado. De ahí que buena parte de su música verse sobre el amor, despojado de prejuicios y condicionantes. “Siempre que escribo canciones de amor y de parejas evito darle sexo [a los protagonistas] porque cuando una historia de amor que contar no sólo tiene que ser la mía”, ha aseverado al respecto.

El español, su otra lengua

En cuanto a la ceremonia del miércoles, ha reconocido sentir “mucha curiosidad” por descubrir qué artistas invitados van a interpretar sus canciones, como dicta la tradición de este homenaje. Asimismo, quien se define a sí misma como “la italiana más latina del mundo” ha dicho que “será una noche muy especial”, sobre todo, para su familia, pues será la ocasión en que “la adopción de los latinos se va a cumplir legalmente”, según sus propias palabras.

“Creo que sólo Rafaella Carrà ha sentido como yo lo que significa la adopción”, ha apuntado la Persona del Año 2023, asegurando que va más allá de amar a su público: “Es sentirnos como parte de una familia”. De hecho, ha garantizado que “nunca abandonaré cantar en español”, porque es la lengua en la que canta desde 1994 y en la que a veces sueña, de modo que lo considera ya como “mi otro idioma”.

Por eso ha transmitido un sentido agradecimiento a la Academia Latina: “Desde que comencé a cantar en español hace casi 30 años siempre me he sentido como adoptada por todos vosotros e incluso desde hace tiempo reconozco todos los acentos cuando alguien me habla desde Chile, México, España, Colombia o Venezuela”, ha manifestado mientras irradiaba “una felicidad que no sentía desde hace mucho tiempo”, ha expresado, pues ser designada Persona del Año “solo te pasa una vez en la vida”.