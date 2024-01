La negativa de Vox impide el respaldo oficial del Ayuntamiento de Sevilla al cartel de Semana Santa y a su autor

Desde que el pasado sábado el Consejo de Hermandades de Sevilla presentó el cartel que anuncia la Semana Santa de 2024, obra del pintor Salustiano (Sevilla, 1965), la tormenta desatada ha traspasado el ámbito local para saltar al nacional e incluso internacional, provocando una inusitada polarización social y política adobaba por una recogida de firmas para su retirada que lleva ya más de 13.500 apoyos. En este contexto, llama la atención que haya sido una fuerza de izquierdas (la coalición Podemos-IU) la que haya intentado articular un respaldo oficial al artista, una posibilidad que ha frenado de raíz Vox, que ha impedido una declaración institucional en el Ayuntamiento de Sevilla en apoyo del cartel y de su autor.

La propuesta pretendía refrendarse en el pleno municipal celebrado este miércoles, y se presentaba como una reacción ante “la oleada de comentarios homófobos y de odio que la obra ha suscitado en determinados sectores”. El PSOE asegura que habría respaldado la iniciativa (su portavoz y exalcalde, Antonio Muñoz, ya lanzó una felicitación pública el sábado), mientras que el PP no se cerraba a apoyarla: no le gustaba la alusión a la homofobia, pero estaba dispuesta a firmarla si se cambiaba. Al final no hubo margen para la negociación, ya que Vox fue tajante en su negativa y, al tratarse de una declaración institucional (que requiere de la unanimidad de todos los partidos), invalidó la propuesta.

El texto proclamaba el “respaldo” a Salustiano “y a una obra artística que ayuda a internacionalizar uno de los eventos de encuentro popular más importantes de España”. De paso, se incidía en que la Semana Santa sevillana “es una celebración acogedora que congrega en torno a ella a todo tipo de personas independientemente de sus creencias y favorece la hermandad entre los vecinos y vecinas de esta ciudad”.

“Fomentar el odio”

La abortada declaración institucional añadía también una condena a “utilizar el cartel de la Semana Santa 2024 para vulnerar derechos fundamentales y fomentar el odio contra personas por su orientación sexual”. Esto, subrayaba, “atenta contra la esencia de nuestra fiesta y es incompatible con la democracia”.

La obra de Salustiano ha concitado de manera pública el respaldo de PP, PSOE y Podemos-IU, una unanimidad de la que se ha desmarcado Vox. “Me gusta. Es distinto, valiente, arriesgado”, ha señalado el alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), para quien la polémica generada es “artificial”. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha dado su “enhorabuena al Consejo de Hermandades por su apuesta por el arte contemporáneo, y a Salustiano por firmar esta obra impactante”, mientras que Susana Hornillo (Podemos) lanzaba el mensaje inicial de que “todas las imágenes que conocemos de Jesucristo son interpretaciones artísticas. ¿Qué tiene de malo esta?”.

De esta tendencia se ha desmarcado la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que nada más presentarse la obra señalaba que “es regla esencial del arte sacro, según nuestra tradición, que mueva a la devoción y a la fe católica”. El cartel de Salustiano, en cambio, sirve de “icono para ideologías postmodernas que precisamente lo que quieren es cambiar radicalmente esa tradición”.