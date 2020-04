España se convierte en el segundo país del mundo con más personas con coronavirus recuperadas

España ha superado este jueves los 10.000 fallecidos con coronavirus tras sumar 950 muertes en 24 horas. Ya hay más de 100.000 personas contagiadas y casi 6.100 han requerido cuidados intensivos. Sin embargo, también el número de recuperados se incrementa en cada jornada. Solo en el último día, 4.096 personas más han superado la enfermedad hasta alcanzar las 26.743, que suponen un 24% del total de contagiados acumulados. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad convierten a España en el segundo país del mundo con más curados, solo por detrás de China.

Según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, el gigante asiático ha registrado un total de 76.571 pacientes recuperados y al mismo tiempo es el cuarto en número de casos registrados. Le sigue nuestro país y en tercer lugar se sitúa Alemania, con 19.175. La cuarta posición de la tabla la ocupa Italia (16.847), que a su vez es el segundo país del mundo con más casos confirmados, y casi con la misma cifra (16.711) le sigue Irán.

El último documento para el manejo de pacientes elaborado por Sanidad contempla dos tipos de las llamadas "altas epidemiológicas" de COVID-19. El primero es para pacientes con una infección respiratoria leve que no haya requerido hospitalización, se les haya hecho o no la prueba PCR: se les dará el alta 14 días después del inicio de síntomas, "siempre que el cuadro se haya resuelto". El segundo, para infecciones que sí hayan requerido ingreso pero que su cuadro clínico permita el traslado a casa: si la PCR del alta hospitalaria da positivo, tendrán que pasar otros 14 días en aislamiento domiciliario hasta que desaparezcan los síntomas o su prueba dé negativo; si la primera PCR da negativo, no hará falta y se les considerará dados de alta.

La estadística de la Universidad Johns Hopkins revela que España es, a día de hoy, el tercer país del mundo con más registros de COVID-19 positivos. Le superan Estados Unidos, que hace unos días se convirtió en la nación con más casos notificados a nivel global (registra 8.710 recuperados, situándose en séptimo lugar) e Italia. Alemania, Francia e Irán son los siguientes en número de casos.

Según ha trasladado este jueves el ministro de Sanidad, las estadísticas oficiales, que beben de las cifras que aporta cada comunidad autónoma, revelan que España ha dejado atrás la primera fase del contagio de coronavirus. Aunque Salvador Illa ha advertido de que aún quedan semanas "duras", ha asegurado que empieza una fase "de estabilización" de la curva de contagios, ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Alberto García-Basteiro, investigador en epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona, explicaba la semana pasada a eldiario.es que tener la verdadera imagen del momento en España es complicado: "Es muy difícil compararlo porque en una comunidad, o incluso en un hospital concreto, puede haber retrasos… y eso altera toda la notificación". Igual que los criterios para confirmar un caso han ido cambiando dentro y entre las comunidades, tampoco todas han contabilizado igual: algunas han hecho una "foto fija" de ingresos, otros han reportado a todo el que ha pasado en algún momento por el hospital.

García-Basteiro señala que hay un problema para valorar bien tanto el número de hospitalizaciones como de altas: Sanidad ha ido dando desde el principio el acumulado, no cuántas personas se suman cada día a una u otra estadística. El investigador también indica que el mejor medidor sigue siendo ver cómo se estabiliza o baja la pendiente de ingresos hospitalarios, y siempre con el indicador proporcional a cada 100.000 habitantes "si queremos comparar entre regiones o países". "El número de ingresos va a estar correlacionado con el número de altas: cuantos menos ingresos haya habiendo, más altas iremos teniendo, por el tiempo que se pasa de media en el hospital", añade.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el miércoles de que los casos globales registrados de COVID-19 ascendieron a 823.626, tras diagnosticarse 68.678 nuevas infecciones, un nuevo récord diario, mientras que los fallecidos son 40.598. Se han producido 4.027 nuevas muertes, también un nuevo récord diario, mientras que los países y territorios afectados ya son 205.