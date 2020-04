El Gobierno estudiará dejar salir con niños o a hacer ejercicio según los datos de la Covid-19 de la próxima semana

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que España ha pasado la primera fase del contagio del coronavirus para entrar en una nueva: la etapa de estabilización de la epidemia tras llegar en algunos territorios al pico de la curva de contagios y estar cerca de ella en otros. No obstante, ha asegurado que aún quedan semanas "duras" respecto al confinamiento. El Gobierno estudia cuáles serían las restricciones que se irían levantando de forma gradual y, entre ellas, Illa ha admitido que se encuentran algunas como los paseos con niños o la posibilidad de hacer ejercicio físico en el exterior, pero en todo caso ha sido prudente al asegurar que se trata solo de hipotésis de estudio cuya puesta en marcha dependerá de cómo evolucionen los datos esta semana y la próxima.

"Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay dato bueno, pero permítanme un atisbo de esperanza: los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que hemos llegado a la fase de estabilización", ha expresado Illa en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso. No obstante, ha advertido de que aún hay que "hacer un esfuerzo más" y que todavía quedan por delante "semanas duras".

Illa ha defendido que el endurecimiento del confinamiento a través de la paralización de la actividad económica no esencial decretada desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril empieza a dar sus frutos. El Gobierno considera que la bajada en la movilidad es clave para que se reduzcan los contagios, pero explica que esa situación no se ve aún en los datos de contagiados y fallecidos. Esta última ha alcanzado un máximo con 950 muertes en las últimas 24 horas superando las 10.000 en España. "Esto no se ve en las UCIs, ni en la cifra de fallecidos, porque la foto que vemos hoy es la de hace quince días", ha señalado Illa.

Entre críticas de los grupos de la oposición, le han preguntado cuáles serán los siguientes pasos que dará el Gobierno. Illa ha reconocido que no los puede adelantar porque depende de cómo evolucione la pantalla y a la pregunta concreta de Gabriel Rufián de si se prevé autorizar la salida al exterior de los niños o para hacer ejercicio, el ministro sí ha admitido que son algunas de las medidas que se barajan, aunque le ha puesto todas las cautelas.

"Son medidas que estamos estudiando. No me estoy comprometiendo a que se puedan llevar a práctica. Hay medidas de este tipo que hay que tomar en consideración. Hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la que viene en función de los datos que vamos teniendo", ha expresado Illa, que ha reconocido que se están estudiando las medidas, pero que es "una decisión difícil de tomar" ante el riesgo de que la emergencia sanitaria "vuelva a rebrotar".

El Gobierno tiene preparados los trenes medicalizados por si fuera necesario desplazar pacientes entre comunidades y, de hecho, Renfe ha solicitado voluntarios entre sus maquinistas. No obstante, Illa ha dicho que de momento no será necesario llevar a cabo desplazamientos: "No hemos descartado nada. Ya hay comunidades autónomas que han ofrecido acoger pacientes y hemos preparado dispositivos de traslado por si hiciera falta. De momento no hace falta".

Illa ha anunciado dos contratos con dos empresas españolas para la fabricación nacional de 400 unidades diarias de equipos de respiración asistida para aumentar este material en la lucha contra el coronavirus. Uno de esos contratos es con la empresa Ersyl, situada en Móstoles, que fabricará 100 unidades de equipos de respiración invasiva, según ha anunciado Illa, hasta llegar a 5.000 unidades. “Se ha multiplicado por 10 la capacidad de producción apoyado por el Gobierno”, ha dicho el ministro.

El otro contrato se ha hecho con Seat y la colaboración de dos hospitales en Catalunya para la fabricación de 300 unidades diarias de equipos de respiración invasivos. En este caso están pendientes de recibir la certificación respecto a la seguridad eléctrica y los test electromagnéticos. “España se garantizará producción nacional de hasta 400 unidades diarias para equipos de respiración asistida”, ha sentenciado Illa.

En cuanto a los test de detección rápida, Illa ha explicado que se harán primeramente en lugares con exposición a la enfermedad como hospitales y centros de mayores. También ha avanzado que "en pocos días se va a multiplicar por mucho" las PCR diarias -actualmente, se están realizando entre 15.000 y 20.000-, si fructifican las gestiones para homologar la producción de tres nuevas empresas nacionales y empiezan a operar los 4 robots adquiridos.

Durante la sesión en el Congreso, Illa ha tenido que escuchar algunos reproches de la oposición, especialmente beligerantes desde PP y Vox. La portavoz del PP, Concepción Gamarra, ha asegurado que están haciendo una "oposición leal" a un "Gobierno desleal". "La situación extraordinaria no es para darle una carta blanca al Gobierno. Así no", ha expresado la conservadora, que le ha echado en cara los problemas con las compras de material. Illa se ha defendido asegurando que el Gobierno ha puesto en marcha compras que ya está distribuyendo material a las comunidades autónomas y que cada día están aterrizando aviones con productos adquiridos tanto por el Gobierno como por las autonomías.

Illa: "Es mejor consensuar, pero a veces no es posible"

"La semana pasada decíamos que iban por detrás del virus, siguen por detrás y llegando tarde", ha zanjado Gamarra, que también ha afeado a los socialistas "estén desactivando al Parlamento" y limitando la capacidad de control así como la "censura" del Gobierno a los periodistas en las ruedas de prensa -que se envían por un canal de WhatsApp y las filtra el secretario de Estado de Comunicación-. No ha sido la única que se lo ha reprochado, también lo ha hecho la portavoz del PNV.

"No creo que el PNV sea sospechoso de querer derrocar a este Gobierno, vamos a seguir empujando al Gobierno para salir de esta situación cuanto antes y salir fuertes de esta situación, pero nos tiene que permitir y tiene que entender que le hagamos una crítica en relación a la actuación del Gobierno respecto a la diplomacia política, la estrategia comunicativa y la estrategia del desarrollo normativo. No es de recibo su actitud unilateral una y mil veces. La unilateralidad les va a costar confianza", ha afirmado Josune Gorospe.

El ministro ha justificado que el Gobierno no consultara a los presidentes autonómicos y el resto de partidos la decisión de paralizar la actividad: "Es tan excepcional que las decisiones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas". Illa ha relatado que los expertos le comunicaron el jueves por la tarde la recomendación de parar la actividad para "no mantener presión excesiva" en los hospitales las semanas tercera y cuarta de abril. "Una semana después no servía. Ha habido medidas que ha habido que tomarlas cuando ha habido que tomarlas. Es mejor y más cómodo consensuar las cosas, pero a veces no es posible".

El diputado de Vox Juan Luis Steegmannuna ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado no de hacer "un escudo social" sino suponer "una plaga para la economía" con el objetivo de que Pablo Iglesias pueda hacer la "revolución bolchevique", según ha expresado. "Me alegro de que la situación en China vaya mejor; es el bombero pirómano", ha comenzado.

Por su parte, Ciudadanos ha vuelto a brindar su apoyo al Gobierno, aunque ha lamentado que los autónomos sean obligados a parar su actividad y tengan que pagar las cuotas. El diputado del BNG Néstor Rego ha insistido en la necesidad de "blindar Galicia" para frenar la expansión del virus. Por su parte, el representante de Bildu, Oskar Matute, ha apostado por la "nacionalización" y ha reclamado al Gobierno medidas más ambiciosas para los más vulnerables.

Aparte de plantear el paseo de los niños o el ejercicio físico en el exterior, Rufián ha apostado por "cartografiar la trazabilidad de la pandemia" par hacer "un mapa de su recorrido" a través de una aplicación. Illa le ha respondido que el Gobierno ya está trabajando en ello. También le ha pedido medidas como que no cuente la prestación de los desempleados teniendo en cuenta que actualmente no se puede buscar trabajo y ha defendido una "rende de confinamiento".

Al igual que está tratando de hacer el Gobierno, el ministro ha evitado entrar en los "reproches" que le han hecho los portavoces de la oposición; pero ha sido el diputado del PSOE Daniel Viondi el que se ha encargado de reprochar al PP que critique la gestión del Ejecutivo. "Cuando se critica hay que tener la casa limpia", ha expresado sobre los fallos que han tenido gobiernos como el andaluz de Juanma Moreno Bonilla o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.