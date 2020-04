El material sanitario que ha recibido la Comunidad de Madrid no proviene de los dos aviones de China que prometió Ayuso

Un avión con material sanitario de protección contra el coronavirus procedente de China aterrizaba este martes en Zaragoza. El cargamento tenía dos destinos: Madrid y Valencia, ya que se trata de un pedido conjunto entre las dos administraciones. Pero, aunque lo han insinuado algunos dirigentes del PP, este material nada tiene que ver con los dos aviones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que había comprado hace ahora diez días, para los que el Gobierno regional destinó 23,3 millones de euros.

Ayuso prometió que uno de ellos aterrizaría en Madrid en 24 horas. No solo no han llegado, sino que la corporación aún no sabe responder a cuándo aparecerán.

El Partido Popular de Madrid ha presumido este miércoles de que el material de esos aviones ya había llegado. Pero nada más lejos de la realidad, según ha confirmado después el propio vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, que ha reconocido que este material no corresponde al que prometió Ayuso.

Dijeron que era mentira, que el avión no llegaría. Pero hoy ha llegado el primer cargamento de material sanitario que adquirió la Comunidad de Madrid hace unos días.



Para nosotros, los sanitarios son lo primero#QueNoMientanhttps://t.co/xqVYWODV8p — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 1, 2020

Según publica ABC, la cantidad de mascarillas compradas por la Comunidad de Madrid en este cargamento suman 5,6 toneladas, con un gasto cercano a los 400.000 euros, muy lejos de los 23,3 millones anunciados. La compra se ha realizado a través de una empresa valenciana con la gestión de la Generalitat Valenciana que ya había logrado traer previamente otros cargamentos.

Aguado ha achacado este miércoles el retraso de los dos aviones que llevan diez días sin aparecer, a los "imprevistos que han sido variados" surgidos durante la operación entre Madrid y China. Entre esos imprevistos, según Aguado, está que el mercado de aprovisionamiento se encuentra "desbordado". Según ha indicado el portavoz del Gobierno regional, los aviones llegarán "en los próximos días". "Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano", ha asegurado.

Operarios descargan material sanitario adquirido en China que llegó en avión al aeropuerto de Zaragoza.

"El material sanitario que se ha comprado todavía no ha llegado a suelo español, cuando llegue les informaremos de su llegada y del material sanitario que contiene cada uno de ellos", ha indicado el vicepresidente del Ejecutivo en un vídeo, en el que respondía a las preguntas formuladas de antemano por los medios de comunicación.

Aguado no ha concretado, sin embargo, si la partida de 23,3 millones que aprobó el Ejecutivo para este cargamento ya se ha usado para pagar un material que a día se hoy está perdido. Tampoco qué pasa con los nuevos 23,8 millones que se destinaron solo dos días después para comprar respiradores a China que tampoco han aparecido.

Pese que hay 47,1 millones invertidos para un material que aún no ha aterrizado en Madrid, y que el Gobierno no aclara cuando lo hará, el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha aprobado una nueva partida para este fin de 5,3 millones de euros.

Choque con Hacienda

Mientras siguen esperando a estos aviones, este miércoles llegaba el cargamento a Zaragoza con material para Madrid y Valencia, gestionado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig. Desde la Puerta del Sol han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haberlo bloqueardo en aduanas, pero la Agencia Tributaria lo ha desmentido asegurando que es "completamente falso".

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había censurado que el cargamento con mascarillas procedente de China hubiera aterrizado en la capital aragonesa el martes antes de las 15.00 horas y que no se hubiera recepcionado hasta las 9.00 horas de este miércoles.

Desde la Agencia Tributaria aseguran que "es completamente falso que la Aduana de Zaragoza estuviera cerrada ayer por la tarde", desmintiendo así a la Comunidad de Madrid, el segundo del Gobierno esta semana.

La Agencia Tributaria ha indicado en un comunicado que "todas las declaraciones aduaneras de tráfico comercial" que hubo este martes en Zaragoza "se despacharon, sin que quedara nada pendiente para hoy". "En el caso concreto de una importadora con un cargamento de 1,5 millones mascarillas y cajas para los lotes con destino Valencia y Madrid la declaración aduanera no se ha presentado hasta las 9.26 de hoy y se despachó por la aduana en 20 minutos", asegura el organismo en su escrito.

En su nota, continua la Agencia Tributaria, "cuando un medio de transporte llega a un puerto o un aeropuerto el transportista presenta una declaración sumaria, que es un listado de la carga a bordo". Y prosigue: "A partir de esa declaración sumaria los propietarios de las mercancías deben presentar la correspondiente declaración aduanera y proceder a la retirada de la mercancía".

La Generalitat ha informado este miércoles que sacó el material del avión a las 21:04 en Zaragoza y que a las tres de la mañana el mismo aterrizó en Valencia. Niegan que haya habido ningún problema con la aduana como había manifestado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.