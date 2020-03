Nuevo choque entre el Gobierno y Ayuso: Sanidad desmiente que tenga que autorizar las máscaras 3D de una red de voluntarios

La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad vuelven a chocar en la gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus, esta vez a cuenta de las mascarillas de impresión 3D que ofreció una red de voluntarios bajo el nombre 'Coronavirus Makers'. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba este lunes que el Ministerio de Sanidad no autorizaba estos equipos de protección improvisados para los sanitarios porque debía "probar cada uno antes de homologarlo, para asegurarse de que funcionan a la perfección", pero desde el departamento que dirige el ministro Salvador Illa lo desmienten.

Ayuso añadía en su cuenta de Twitter que su Gobierno ofrecería "alternativas" ante esta situación. La explicación de la presidenta madrileña se producía a raíz de una información de El País que confirmaba que el Ejecutivo autonómico había retirado el viernes la autorización que expidió el pasado martes que permitía la utilización de las viseras de impresión 3D.

"Muchas gracias a todas las empresas y organismos que nos ofrecen material 3D. El Ministerio de Sanidad debe probar cada uno antes de homologarlo, para asegurarse de que funcionan a la perfección. Pero les vamos a escribir para ofrecerles alternativas", aseguraba Ayuso en la red social.

Desde Sanidad aseguran que no se ha informado al Gobierno madrileño de que el Ministerio tenga que homologar las mascarillas porque "los equipos de protección individual no son productos sanitarios, por lo que no son competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios", ha adelantado la Cadena Ser y confirmado eldiario.es. "Le sugerimos que se ponga en contacto con el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo (INSST)”, añaden desde Sanidad.

Pese a las palabras de Ayuso, el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo (INSST) no ha registrado ningún tipo de solicitud por parte de la Comunidad de Madrid sobre la certificación de estas mascarillas ni sobre ningún tema relacionado, aseguran a este medio desde el Ministerio de Trabajo.

"El INSST no valida o autoriza lo que hace es emitir que es el que permite al fabricante poner el marcado europeo CE que posibilita su utilización", añaden desde el departamento que dirige Yolanda Díaz. "Es un proceso complejo pero de todas formas no hemos recibido ninguna solicitud por parte de la Comunidad de Madrid", añaden.

Pero pese a que desde el Ministerio niegan que tengan que autorizarlo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado este lunes una carta al departamento de Illa para solicitar que se puedan usar estos equipos "habida cuenta de la situación en la que nos encontramos, como consecuencia de la carencia de algunos materiales de protección y equipos de ventilación".

No es la primera vez que Sanidad desmiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con respecto a los materiales de protección para el personal sanitario. Hace una semana, Ayuso anunció que había comprado dos aviones con estos productos –que todavía no han llegado– y pidió al gobierno que no lo bloquease en las aduanas. El ministro Salvador Illa aseguró que eso no estaba sucediendo.