Las complicaciones para adquirir material sanitario de China: ¿dónde están los dos aviones que prometió Ayuso?

"Dos aviones cargados de material sanitario". Fue el anuncio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo este sábado en su cuenta personal de Twitter. Madrid, defendió, "no podía seguir esperando" y pedía al Gobierno que no "bloquease" el pedido. El anuncio de la presidenta vino acompañado después de la celebración el domingo de un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar una partida de 23,3 millones de euros para este fin. Uno de los dos aviones cargados de material, añadieron, llegaría a Madrid en 24 horas. Cuatro días después, no hay rastro de ninguno.

✈️ La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario.



Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 22, 2020

"Se espera que el primero de ellos, procedente de China, esté en Madrid en las próximas 24 horas, cargado de material como respiradores para seguir adaptando los puestos UCI, mascarillas o batas, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios", rezaba el comunicado hecho público por la Comunidad de Madrid el domingo.

Las 24 horas vencieron este lunes sin que el pedido haya aparecido por ninguna parte. La presidenta madrileña ya reconocía el martes y también el miércoles que estaban existiendo "complicaciones" para adquirir el material de China. "Las complicaciones son tremendas, el material está costando", aseguró Ayuso el miércoles en una entrevista en Telecinco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se justificaba en la misma entrevista por la manera de funcionar de la economía china, que desconocía totalmente hasta que personalmente comenzó la andadura del Gobierno regional para adquirir material. "Cuando uno compra en China uno no compra como en Europa, sino que hay que llevar el dinero encima y además está el cambio de moneda. Allí cada mañana empieza la compra desde cero. Tienes que delegar en alguien que te lo vaya comprando, y si no lo consigue aquel día pierde el material, se complican las cosas absolutamente", argumentaba Ayuso.

La presidenta regional anunciaba en una rueda de prensa telemática unas horas después que además de los 23 millones de euros para mascarillas y EPIs (material de protección para los sanitarios) la Comunidad de Madrid había aprobado una partida extra de otros 23,8 millones para respiradores.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este jueves en una entrevista en Antena 3 que las empresas chinas están exigiendo "el pago por adelantado". Pero día de hoy, desde la Comunidad de Madrid no saben responder a la pregunta de cuándo llegará ese material. "La gestión con los proveedores ya se ha hecho y estamos a la espera del material sanitario para cargar en aviones y que vengan a Madrid", asegura un portavoz del Gobierno regional a eldiario.es. Lo que no explican es si la partida de 23,3 millones que aprobó el Ejecutivo el domingo ya se ha usado para pagar un material que no ha llegado. Tampoco qué pasa con los nuevos 24 millones aprobados.

La presidenta madrileña se reunió telemáticamente este miércoles con los portavoces de los partidos representados en la Cámara madrileña (PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos). Fuentes conocedoras del encuentro explican a este diario que Ayuso les reconoció que a día de hoy el material no está disponible.

Según explican, la presidenta les trasladó las dificultades para adquirir el material porque el mercado es "cambiante" y lo que se acuerda un día, "al día siguiente ya no vale". En este sentido, la regidora dio a entender, explican, que el precio pactado habría cambiado, y al intentar hacer frente a este cambio el Gobierno regional se encontró dificultades con dos entidades bancarias que no accedieron a financiarlo.

Ayuso empezó criticando al Gobierno central al que acusó de bloquear el material en las aduanas, un hecho que fue desmentido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero su intento de adquirir el material por su cuenta, la presidenta regional se ha topado con las complicaciones que denuncian desde los gobiernos, españoles y mundiales. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido que devolver la primera partida de los llamados 'tests rápidos' dirigidos a la Comunidad de Madrid porque no cumplían con los estándares "de calidad".

Pero a la vez que Madrid no ha recibido ninguno de los aviones que Ayuso anunció, el primer avión procedente de China con material sanitario para la sanidad valenciana aterrizaba este martes en el aeropuerto de Zaragoza, según anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. A este avión se sumará otro que previsiblemente arribará durante este fin de semana, junto al encargo de nuevos envíos para los siguientes días. Se trata de material comprado a empresas chinas para hacer frente a la pandemia del coronavirus.