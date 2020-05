Madrid confía en acelerar "plazos" para pasar de "fases" cuanto antes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que Madrid es partidaria de "ahorrar plazos" para pasar de fases "lo antes posible", siempre que se cumplan los criterios marcados por el Ejecutivo "desde el punto de vista sanitario".

"Evidentemente esto habrá que hablarlo con el Gobierno de España, queremos ver si autoriza el pase a la fase 1 el próximo lunes (25 de mayo) y no descartamos que, cumpliendo los requisitos, podamos acelerar y presentar la petición para acelerar la fase 2 en la Comunidad de Madrid", ha dicho Aguado en una rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Tras afirmar que el Ejecutivo regional quiere "pasar de fase y de fases lo antes posible" aunque "de forma segura", Aguado ha señalado que no da "por hecho" que el Gobierno permita a Madrid pasar a la fase 1 este lunes, porque, a su juicio "queda acreditado" que la decisión del Ejecutivo en la anterior petición "no fue técnica, sino política".

"Las situaciones de agravio y desagravio no son situaciones técnicas, son políticas", ha indicado el portavoz regional, quien ha reconocido que Madrid va "un tanto a ciegas" a la reunión de mañana con el Ejecutivo central para tratar esta cuestión.

Ha asegurado que la Comunidad no descarta por el momento emprender acciones legales contra la decisión del Gobierno de no permitir el pase de la región a la fase 1, pero que no hay una resolución tomada por el momento.

"No sabemos si van a volver al camino de los criterios técnicos o seguirán insistiendo en los políticos (...), pero vamos a intentar por todos los canales y vías posibles que Madrid pase de fase", ha subrayado.

Aguado ha asegurado que se van a contratar "a todas las personas que se ha anunciado que se iban a contratar", y ha pedido "un voto de confianza al Gobierno" al respecto.

El vicepresidente regional, que ha descartado que Madrid pase de fase de manera "asimétrica", ya que la región cuenta con un distrito único sanitario, ha aclarado que lo que le pide el Gobierno de España a la Comunidad es "tener capacidad" para rastrear o hacer test PCR.

En este sentido, ha dicho que a día de hoy no es un problema la capacidad de realizar PCR en Madrid, y en cuanto a los rastreadores de sospechosos o positivos con coronavirus, ha recordado que se incorporarán 400 más "fundamentalmente de manera telefónica", por lo que Madrid está "en condiciones para realizar al rastreo y el seguimiento".

Respecto al número de sanitarios incorporados, ha dicho que en las últimas ocho semanas se han incorporado 10.000, y que se están incorporando "progresivamente 685 nuevos profesionales".

La Comunidad de Madrid remitió el lunes la documentación para pedir pasar a la fase 1 el 25 de mayo, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara las dos solicitudes anteriores.