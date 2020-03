El ministro de Sanidad repite que "España aún puede contener el virus" y no avanza medidas extras

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que "España aún puede contener el virus" y que si se siguen "las medidas de higiene personal, si se presentan síntomas aislarse y se avisa, seguimos en fase de contención". De momento y como no ha habido cambio de escenario, Sanidad no adopta medidas adicionales contra el coronavirus. Illa también ha informado de que se pone a disposición de la Comisión de Sanidad, que será convocada cuando decida la Mesa, para dar explicaciones en el Congreso sobre las políticas que está llevando a cabo su Ministerio para esta crisis.

Esta tarde, el ministro se va a encontrar por videoconferencia con los representantes de las Comunidades Autónomas para seguir el operativo de contención. Luego viajará a Bruselas para reunirse mañana con sus homólogos europeos, donde propondrá el "reforzamiento de la coordinación" entre países. No porque "tenga queja" de cómo se está dando hasta ahora, ha matizado, sino para mejorarlo. Illa también ha respaldado al Ministerio de Trabajo en la instrucción de prevención para empresas que dictó ayer, y se ha remitido a la comisión interministerial que se ha constituido para la crisis sanitaria: "Este gobierno está coordinado".

En España se han alcanzado los 234 casos positivos, la inmensa mayoría importados de Italia, y ha habido tres fallecimientos: uno en la Comunidad Valenciana, el pasado 13 de febrero; otro en Bizkaia; y otro en Madrid, todas personas que estaban dentro de grupos de riesgo por tener otras patologías o por tener avanzada edad. Illa ha comenzado la rueda de prensa dando las condolencias a sus familiares. La tasa es de 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 1 caso por aproximadamente 250.000 habitantes.

Junto a Illa ha intervenido, como viene haciendo diariamente, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Lo han hecho tras la comisión de seguimiento del Ministerio que tiene lugar todas las mañanas. Ayer miércoles, Simón ya indicó que no estaba sobre la mesa cerrar escuelas, ni siquiera en 'zonas de interés' de Torrejón de Ardoz y Vitoria, donde hay dos focos cuyo origen no está identificado y pueden constituir cierto riesgo. Ese tipo de medidas, dijo Simón, son "llamativas" pero no realmente efectivas ahora mismo.

A fecha de este jueves, hay 20 casos "sin vínculo identificado", casi todos en la Comunidad de Madrid, aunque hay unos 8 que siguen siendo "investigados". Esos 20 no están repartidos entre 20 zonas sino que se dan "agrupamientos cuyo origen probablemente sea el mismo". 90 contagios son en la Comunidad de Madrid, aunque en parte se debe a que ahí se han perfeccionado los sistemas de detección.

A nivel global, Simón ha destacado que China "sigue evolucionando a mejor", con entre 0 y 6 casos fuera de la provincia de Hubei –donde se ubica Wuhan– para una población de alrededor de 1500 millones de personas. El coordinador ha pedido "mantener la calma" como otros día: la enfermedad no es "de una gravedad excepcional" si no se está en grupo de riesgo, y hay que tomar medidas de higiene básicas y solo llamar al 112 si se presenta sintomatología y se ha estado en zonas de riesgo o en contacto con alguien enfermo.

Simón, el martes, también especificó que el Ministerio estaba centrándose en controlar a la población médica que había sido infectada, que requieren "protocolos específicos" por, por definición, "tratar con personas frágiles". El ministro Illa, también el martes, anunció las primeras medidas 'restrictivas' relacionadas con el coronavirus: los eventos deportivos en los que se esperase "alta presencia de aficionados provenientes de zonas de riesgo" serían a puerta cerrada, y quedaban cancelados todos los congresos y jornadas de personal sanitario de los próximos días en el país para asegurar su "completa disponibilidad" asistencial en los centros.

Hoy, Simón ha reiterado que solo se utilice el 112 para "emergencias y para busar respuesta a problemas sanitarios", y que para consultar información se recurra a lso teléfonos que han habilitado las comunidades autónomas, ya que han reportado "ciertos retrasos y avalanchas" en el 112. Les consta durante las últimas horas cierta escasez de mascarillas y otros productos de higiene "en algunas unidades" médicas, aunque no un problema de desabastecimiento general. Para prevenirlo y poder intervenirlo, están en negociaciones con la Agencia Española del Medicamento y con el Instituto de Gestión Sanitaria.