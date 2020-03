Sanidad cierra al público por el coronavirus cuatro eventos deportivos internacionales previstos en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este martes de que cuatro competiciones deportivas internacionales entre equipos españoles e italianos se celebrarán a puerta cerrada por recomendación del Gobierno para evitar riesgo de contagios de COVID-19. Los partidos a los que afecta esta medida son:

El Valencia Basket contra el Olimpia de Milán de baloncesto del 5 de marzo.

El Valencia C.F- contra el Atalanta de fútbol de Champions League del 10 de marzo.

El Getafe contra el Inter de Milán de la Europa Cup de fútbol del 19 de marzo.

El Girona contra el Venezia de baloncesto femenino del 19 de marzo.

La medida se toma no solo para los equipos italianos sino para todas las competiciones profesionales de gran afluencia en la que se espere "alta presencia de aficionados que provengan de zonas de riesgo", que ahora mismo son Singapur, China, Corea del Sur, Irán, Japón, y las cuatro regiones del norte de Italia. "La recomendación y decisión" se toma en consonancia con el Consejo General Superior de Deportes y con las comunidades autónomas, que tienen autoridad sobre las zonas donde se disputan los encuentros, con cuyos representantes se ha estado reuniendo el ministro desde este domingo para valorar estas acciones.

Sanidad ha especificado que no va a aconsejar cerrar eventos deportivos en zonas con transmisión local en España como Vitoria. "Solo afecta a eventos deportivos de gran afluencia a los que se espere a muchos aficionados" de esas zonas, y es "congruente" con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. "No tendría sentido que en Italia jueguen a puerta cerrada y aquí no", ha dicho.

Cuando los eventos tengan "un impacto reducido" se pueden celebrar, ha aclarado Illa. Es decir, aquellas competiciones que impliquen a aficionados o deportistas italianos o de otra zona de riesgo pero sean un número controlable y "podamos hacerles un seguimiento activo" a ellos y sus contactos, no tendrán problema para disputarse con público. Como ejemplo, entre el 5 y el 8 de marzo se celebra en Girona un campeonato de tenis de mesa adaptado en el que se espera a diez deportistas del norte de Italia, al que no le afectan estas modificaciones.

Si las competiciones no son profesionales y no tienen carácter clasificatorio, y también implican a jugadores o aficionados de zonas de riesgo, la recomendación del Ministerio es "aplazarlas o suspenderlas". En línea con la recomendación de "no viajar” a esos países mencionados “en caso de que no sea imprescindible".

Suspensión de congresos médicos

Además de las medidas sobre eventos deportivos, el ministro ha aconsejado que no se celebren encuentros y congresos médicos en todo el país. "El personal sanitario debe estar estar disponible para las próximas semanas y asegurar sus perfectas condiciones", ha indicado Illa. Los propios colectivos sanitarios y la Organización Médica Colegial "han recomendado tomar esta medida", para evitar que los profesionales no estén en los centros y para evitar la expansión de la enfermedad, como "medida de mínima prudencia", ha reiterado Illa.

"Esta medida solo refrenda lo que se vienen autoexigiendo los sanitarios", aclaraba Illa, que agradece la profesionalidad y disposición de quienes son "esenciales" contra el coronavirus. Esta misma mañana, Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha indicado que muchos de los esfuerzos de las autoridades están puestos en controlar a la población sanitaria infectada de COVID-19, que ahora mismo en España son 13, por tratar con "personas frágiles" y aumentar el riesgo de contagio.

Sanidad no ha decidido por el momento tomar ninguna medida adicional de 'restricción', que en todo caso se baraja solo aplicar con los consejeros de la Comunidad de Madrid y con el de Euskadi por las dos 'zonas de interés' que hay en ambas comunidades: puntos de Torrejón de Ardoz y Vitoria donde ha habido contagios autóctonos que pueden acarrear más riesgo. Este martes en España hay 151 casos confirmados, según la última actualización que ha hecho el ministro Illa. 7 están en la UCI aunque estables y 14 son casos autóctonos.