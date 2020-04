Putin se pasa al teletrabajo tras estar en contacto con un médico infectado

El presidente ruso, Vladímir Putin, se pasó hoy por primera vez al teletrabajo, después de que el médico con el que se reunió hace una semana en un hospital diera positivo por coronavirus.

"Hoy, él (Putin) tiene previsto celebrar una reunión con los miembros del Gobierno. Lo que diferencia dicha reunión de otras es que se celebrará en remoto", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov reconoció que es la primera vez que el presidente no se reúne personalmente con el Ejecutivo desde el estallido de la crisis de la COVID-19, que se ha cobrado ya la vida de veinticuatro personas en este país.

La noticia de la infección del médico jefe del Hospital Número 40 que trata a enfermos de coronavirus a las afueras de Moscú (Kommunarka) ha disparado los rumores sobre un posible contagio del presidente ruso, aunque el Kremlin lo ha negado.

Además, Peskov explicó que, por ese mismo motivo, Putin también ha renunciado a dar la mano como forma de saludo.

"Ahora todos mantienen una distancia. Todos lo hacen", precisó.

En cuanto al contagio del médico, Denís Protsenko, explicó que el Kremlin desconoce si éste se había sometido anteriormente a una prueba de coronavirus.

"Ni siquiera él mismo sabía que se reuniría con el presidente", agregó y deseó al médico una pronta recuperación.

Según Peskov, no sólo Putin, sino todos los que acompañaron al presidente en dicha visita están intentando trabajar a distancia y se someten diariamente a las pruebas médicas correspondientes.

"Incluido su humilde servidor. Naturalmente, estamos tomando medidas de precaución. Con respecto al presidente: prefiere estos días hacerlo todo en remoto, también en línea", dijo.

Al visitar el hospital hace una semana, Putin alabó personalmente el trabajo del médico, quien llamó a prepararse ante un posible "escenario italiano" en Rusia, donde ascendieron hoy a 2.777 los casos de coronavirus, 440 más que el martes.

"Sí, he dado positivo (por Covid-19), pero me siento bien. Me he aislado en mi despacho, donde tengo todas las condiciones para trabajar de manera remota, dirigir (el hospital) y dar consultas médicas telemáticas", escribió ayer Protsenko en Facebook.

Protsenko se reunió hace una semana con Putin, que se quitó la chaqueta y la camisa para enfundarse una escafandra protectora al acceder al hospital en Kommunarka.

No obstante, según se pudo ver en las imágenes ofrecidas por la televisión, cuando Putin y Protsenko se reunieron lo hicieron sin la protección de guantes o mascarillas.