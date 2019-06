Un grupo de alumnos de un colegio concertado de Palma posa haciendo el saludo fascista

Una veintena de jóvenes –todos varones– haciendo el saludo fascista, dos banderas españolas pintadas con distintas inscripciones, entre las que se lee la palabra 'Vox', y un aula de colegio. Estos han sido los ingredientes que han llevado al colegio concertado del Opus Dei Aixa-Llaüt de Palma (Mallorca) a disculparse por el comportamiento de este grupo de alumnos.

La imagen se ha difundido en redes sociales y ha causado indignación, no solo por el saludo fascista, sino porque precisamente ha sido tomada dentro de las aulas de una institución educativa.

Desde la escuela mallorquina han negado que esta foto la haya hecho o distribuido ningún miembro del personal del centro "porque es totalmente contraria a nuestros valores democráticos y a nuestro código ético".

Lamentam profundamnt la desafortunada acció d’aquests alumnes,és impròpia de l'educació en els valors democràtics que ens esforçam per transmetre’ls.Prendrem les mesures oportunes,de caràcter educatiu i corrector,pq aquestes accions contràries al nostre codi ètic no es repeteixin

De acuerdo con una captura difundida por el propio colegio en redes sociales, al menos uno de los protagonistas de la foto ha pedido disculpas "por el lío que se ha montado" y asegura que "no volverá a pasar". La cuenta del centro en Twitter ha declarado en el mismo mensaje en el que adjuntan esta captura que los jóvenes se han disculpado por su comportamiento "del que no se sienten orgullosos".

"El ensalzamiento del fascismo no se enseña en nuestras clases", han subrayado en la cuenta oficial de Twitter, que han calificado la imagen de "una acción intolerable". También han informado de que se ha abierto una investigación y de que se tomarán "medidas educativas y correctoras" apropiadas.

Els alumnes que es varen fer la foto que ha provocat la polèmica a les xarxes socials demanen disculpes al director i a tota l'escola per un comportament del qual no se'n senten orgullosos. Han après la lliçó i asseguren que no tornarà a passar. pic.twitter.com/BC2PMRSmkh