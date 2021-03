Varias comunidades alertan de nuevos retrasos en los envíos de miles de dosis de la vacuna de AstraZeneca

Varias comunidades autónomas han avisado este jueves de un nuevo retraso en el envío de vacunas de AstraZeneca. Catalunya ha concretado incluso la cantidad de dosis que, afirma, no recibirán la semana que viene como estaba previsto: 148.000 vacunas. La Comunitat Valenciana calcula que le llegarán 12.000 de las 90.000 previstas, un 86% menos. Galicia afirma que les "rebajaron" el envío esta semana de 20.000 a 12.000 dosis.

La alerta la ha disparado la consellera de Salud catalana, Alba Vergés, que ha anunciado este jueves que “el Ministerio nos acaba de informar de que las 148.000 vacunas de AstraZeneca que debían llegar la semana que viene no llegarán. Se retrasarán, mínimo, hasta el lunes 5 de abril”. Y añadía en un tuit: “¡Qué vergüenza!” La Generalitat ha confirmado luego a elDiario.es la declaración de su consellera.

Quina vergonya. El Ministerio ens acaba d’informar que les 148.000 vacunes d’AstraZeneca que havien d’arribar la setmana vinent no arribaran. S’endarreixen, mínim, fins el dilluns 5 d’abril. Ja n’hi ha prou d’aquest despropòsit — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) 25 de marzo de 2021

El Gobierno de la Comunitat Valenciana también ha explicado, por su parte, a elDiario.es que tenían previsto recibir 90.000 dosis de este suero, pero que les han comunicado que el lote será, de momento, de 12.000 vacunas. La Consellería de Sanidad señala que con esa cantidad podrán "completar la vacunación de los docentes y llegar a los 150.000 vacunados en este grupo" porque, afirman, tenían "reservadas dosis por la suspensión de la semana pasada" de las vacunaciones con AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento dio su visto al suero tras los casos de trombos. Fuentes de la Generalitat Valenciana admiten, en cualquier caso, que es probable que el nuevo retraso impida acometer la inmunización de mayores tal y como estaba prevista.

En Galicia además de contar con una demora con los sueros de Moderna (al igual que Euskadi), la Xunta afirma que, de un cargamento planificado inicialmente de 22.000 dosis de AstraZeneca, el envío se ha rebajado esta semana a 12.000 de las que "hemos recibido 6.000". El resto está previsto para este viernes. Fuentes de otros gobiernos autonómicos también han confirmado a elDiario.es haber sido informadas de retrasos en las entregas previstas para la próxima semana.

El Ministerio de Sanidad, a preguntas de este diario, no ha confirmado ni negado que haya problemas con el suministro de AstraZeneca: "No comentamos informaciones no oficiales", ha respondido una portavoz ministerial.

Una cadena de contratiempos

Este nuevo contratiempo con la vacuna de AstraZeneca atasca todavía más el plan de inmunización. Precisamente este miércoles se reanudó la administración de sueros tras una semana de parón decretado por Sanidad mientras las Agencia Europea del Medicamento revisaba los casos de trombos cerebrales en personas que habían recibido previamente esta vacuna.Tras el nuevo aval de seguridad, las comunidades autónomas reiniciaron la vacunación y, además, decidieron extender el uso de AstraZeneca al grupo de población entre 55 y 65 años.

A mediados de enero, comenzaron los problemas de fabricación. La farmacéutica anunció que reduciría los envíos a la Unión Europea –que luego distribuye proporcionalmente las dosis entre los estados miembros– en un tercio. El retraso produjo una tormenta entre la Comisión Europea y la empresa.

Una vez superada esa crisis, el 23 de febrero saltaron nuevas dudas sobre la capacidad de AstraZeneca para cumplir con los envíos acordados. Las plantas de la farmacéutica en Europa iban a producir la mitad de lo necesario. La empresa aseguró entonces que importaría lo que fuera necesario desde fábricas fuera del ámbito de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha contestado a elDiario.es que no espera mayores sobresaltos con AstraZeneca y que cree que "el objetivo de 100 millones de dosis de todas la compañías debería alcanzarse al final de este cuatrimestre", informa Andrés Gil.

Esta semana, Italia encontró 30 millones de dosis de este suero en su territorio. El Gobierno italiano retuvo el cargamento por la sospecha de que, al menos una parte, estuviera destinado a Reino Unido mientras el flujo acordado hacia la UE no funciona. Fuentes de la compañía, sin embargo, aseguraron que las dosis estaban destinadas en parte para la Unión Europea y por otro lado, para países en vías de desarrollo en el marco de iniciativas internacionales.

Con información de Pau Rodríguez, Gonzalo Cortizo y Adolf Beltrán.